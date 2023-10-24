Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.9 комментариев
В Крыму заявили о причастности США и Британии к терактам на мосту
Константинов заявил о причастности Британии и США к терактам на Крымском мосту
К терактам на Крымском мосту причастны Британия и Соединенные Штаты, заявил глава Крымского парламента Владимир Константинов.
По его словам, удар по Крымскому мосту был хорошо спланирован и выверен, из чего можно сделать вывод, что кроме СБУ в этом участвовали ЦРУ и МI6, без них осуществить это было бы невозможно, передает РИА «Новости».
Константинов заверил, что власти Британии и США являются соучастниками преступлений Киева, однако стремятся уйти от ответственности.
«Один день они (США, – прим. ВЗГЛЯД) говорят, что против бомбардировок Газы, на следующий день бомбардировки «случайно» начинаются… это делается для того, чтобы усыпить чью-то бдительность», – заметил глава Крымского парламента.
Касательно публикации в газете Washington Post Константинов отметил, что западные страны стремятся «скормить дезинформацию», ведя «псевдорасследование».
Парламентарий добавил, что киевские власти давно утратили любые признаки субъектности и самостоятельности, поэтому трудно поверить в то, что они пошли на такие шаги самостоятельно.
«Представить, что они что-то хотят сделать, а Вашингтон против, и они делают вопреки его воле, – это миф для очень наивных политиков», – заключил он.
Ранее в издании The Washington Post заявили, что волна заказных убийств, к совершению которых причастны спецслужбы Украины, является результатом взаимодействия СБУ и ЦРУ. По данным СМИ, одной из таких операций стала «ликвидация» бывшего капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также убийство журналистов Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.
Как заявила спикер МИД России Мария Захарова, публикация Washington Post о роли ЦРУ в устроенных Украиной терактах на территории России связана с попытками Белого дома снять с себя ответственность.
Напомним, 8 октября 2023 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.