Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.8 комментариев
Захарова объяснила публикации в США об украинских терактах в России
Захарова связала публикации в США о роли ЦРУ в украинских терактах в России с американскими выборами
Публикация американской прессы о роли ЦРУ в устроенных Украиной терактах на территории России связана с попытками Белого дома снять с себя ответственность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила Захарова, «ни для кого не секрет», что ответственность за «огромное количество терактов» несут «силовые ведомства, подчиненные киевскому режиму». При этом теракты как в России, так и «в непосредственной близости» от нее «начались отнюдь не в 2022 году, а намного раньше», заявила Захарова.
По ее словам, причина, по которой «американские СМИ вдруг начинают как бы «прозревать» является «очевидной» – администрация и Демократическая партия США хотят «снять с себя ответственность». Захарова указывает, что на ситуацию повлиял «электоральный цикл, который сейчас набирает обороты в США». «Подобные вещи будут использоваться в их внутриполитических раскладах», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Москва 24».
Напомним, Washington Post признала, что убийство российской журналистки Дарьи Дугиной организовано Службой безопасности Украины. Также Киев стоит за убийством военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского) и бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Как пишет издание, Украина организовала и десятки убийств российских официальных лиц в новых регионах России.
Washington Post пишет, что резонансные теракты осуществили сотрудники СБУ, в подготовке которых участвовало ЦРУ. По данным издания, сотрудничество западных и украинских структур началось сразу после госпереворота 2014 года, а с недавних пор западные спецслужбы якобы обеспокоены кровавыми методами работы СБУ. Киевский политолог Алексей Нечаев считает, что ЦРУ специально делает вид, что не в полной мере контролирует спецслужбы Украины.