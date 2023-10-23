Политолог: ЦРУ специально делает вид, что не в полной мере контролирует спецслужбы Украины

Политолог Нечаев объяснил статью в WP о якобы существующих разногласиях между западными и украинскими спецслужбами

Tекст: Евгений Поздняков

Киевский политолог Алексей Нечаев полагает, что публикация The Washington Post призвана не столько дистанцировать ЦРУ от уже произошедших терактов, сколько замаскировать причастность Лэнгли к терактам, которые могут произойти в будущем. По мнению собеседника, этот прием американской разведки по своей сути схож с мемом «Я же говорил!» («I told you so»).

«Сложно поверить в то, что в ЦРУ работают сентиментальные выпускницы балетного училища, которые утратили контроль над СБУ и ГУР, после чего осознали цинизм совершенных преступлений, а затем решили деятельно раскаяться, передав одному из ведущих СМИ соответствующие данные. Такая версия – курам на смех», – иронизирует Нечаев.

«Другое дело – теракты и диверсии, которые готовятся прямо сейчас. В Лэнгли делают вид, будто бы не в полной мере контролируют ситуацию, оставляя своим подопечным некую свободу действий. А когда и если что-то плохое произойдет, в ЦРУ поднимут руки и скажут: «Ну мы же говорили, что это не мы!», после чего западная пресса начнет ссылаться на свои же материалы и добавлять, мол, «СБУшники-то совсем от рук отбились», – добавляет политолог.

«Фактически сейчас создается медийное алиби для ЦРУ. В Лэнгли сознательно занижают свою роль в этих событиях, добавляя субъектности СБУ и ГУР. Хотя мы прекрасно понимаем, что американская разведка детально осведомлена о том, кто конкретно и в какие сроки готовит теракты и диверсионные операции», – считает эксперт.

«Кроме того, есть и спорные случаи, когда установить причастность тех или иных спецслужб к конкретному теракту пока затруднительно. Самый яркий пример – атака на «Северные потоки». В западной прессе несколько раз мелькали данные, мол, подрыв газопроводов осуществила некая «проукраинская группировка». Поэтому никто не удивится, если этот теракт повесят на СБУ или ГУР, хотя у них объективно отсутствуют возможности для проведения подобных операций», – отмечает собеседник.

«В целом же за без малого 10 лет ЦРУ вместе с кузенам из MI6 удалось создать довольно эффективную террористическую организацию, которая не стесняется исполнять резонансные и кровавые преступления. Поэтому для нас важно помнить о том, что за исполнителями всегда стоят организаторы, и создавать ощутимые помехи их «сотрудничеству», – резюмировал Нечаев.

Ранее в издании The Washington Post заявили, что волна заказных убийств, к совершению которых причастны спецслужбы Украины, является результатом взаимодействия СБУ и ЦРУ. По данным СМИ, одной из таких операций стала «ликвидация» бывшего капитана подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также убийство журналистов Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

«Склонность Украины к операциям со смертельным исходом осложнила ее сотрудничество с ЦРУ, вызвав опасения по поводу соучастия агентства и вызвав беспокойство у некоторых официальных лиц в Киеве и Вашингтоне», – говорится в публикации.

Отмечается, что с 2015 года ЦРУ истратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника в борьбе с Россией. Украинские структуры получали современные системы слежения, тренировались в США. Также Вашингтон постоянно делился разведданными.

В первые годы после Майдана в ЦРУ опасались, что в ряды СБУ «до сих пор активно проникают» российские спецслужбы. Для решения этой проблемы внутри украинской разведки было создано «Пятое управление», которое работало «изолировано от других подразделений». Позже было создано и «Шестое управление», которое занималось вопросами сотрудничества с британской MI6.

Подчеркивается, что даже внутри СБУ имеются несогласные с этими действиями. «У нас слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать. Это люди, запускающие ракеты», – цитирует The Washington Post анонимного представителя украинской разведки. По его мнению, такие операции, как убийство Дарьи Дугиной, «очень циничны».

Сотрудники ЦРУ также считают эти действия излишними. «Если операции СБУ станут еще более дерзкими, например, нацеленными на россиян в третьих странах, это может привести к разногласиям с партнерами страны и привести к серьезному противоречию в рамках достижения более важных целей Украины», – делится своим мнением неназванный работник ведомства.

Издание также подчеркивает, что именно новые разведывательные возможности Украины, полученные благодаря тесному сотрудничеству СБУ и американских спецслужб, сделали возможным теракт на Крымском мосту и регулярные атаки беспилотников по российской территории.