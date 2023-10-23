ЦРУ решило откреститься от будущих диверсий СБУ

Эксперты объяснили критику действий СБУ в американской прессе

Tекст: Евгений Поздняков,

Алёна Задорожная

Склонность Украины к смертоносным разведывательным операциям осложняет сотрудничество СБУ и ЦРУ. Об этом пишет издание The Washington Post. Подчеркивается, что излишняя жестокость украинской агентуры создает негативное впечатление «среди некоторых чиновников в Вашингтоне», которые недовольны соучастием американских специалистов в бесчеловечных диверсиях.

В числе наиболее крупных терактов, организованных СБУ, называется убийство Дарьи Дугиной. Уточняются и детали операции: запчасти взрывного устройства были перевезены через границу в клетке для кошек с потайным дном. К «бушующей теневой войне» издание среди прочего причисляет и атаку БПЛА на Кремль.

«Эти операции расценивались как крайние меры, которые Украина была вынуждена предпринять», – отмечает издание. В качестве отправной точки к началу разработки подобных диверсий называется 2014 год.

По информации газеты, именно тогда между СБУ и ЦРУ установились «новые глубокие связи». В этих миссиях принимали участие «группы украинских агентов, сформированные, обученные и оснащенные в тесном сотрудничестве с ЦРУ». С 2015 года США потратили «десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные в советские времена, в мощных союзников в борьбе с Москвой».

При этом налаживание связей между двумя ведомствами проходило непросто, пишет газета. В первые годы после Майдана в ЦРУ опасались, что в ряды СБУ «активно проникают» российские спецслужбы. Для решения этой проблемы внутри украинской разведки было создано «Пятое управление», которое работало «изолированно от других подразделений». Позже было создано и «Шестое управление», которое занималось вопросами сотрудничества с британской MI6.

После этого был дан старт началу тренировок украинских кадров агентами ЦРУ. Основной задачей ведомство ставило подготовку подразделений, способных действовать «в тылу линии фронта и работать как тайные группы». США предоставляли СБУ оборудование для прослушивания телефонных разговоров и униформу, облегчающую проникновение в российские города.

По данным газеты, за последние 20 месяцев СБУ и ГУР МО Украины стали организаторами «десятков убийств российских чиновников» на территории новых регионов, «офицеров, находящихся за пределами фронта, и видных сторонников» СВО. В частности, издание упоминает, что именно украинская разведка причастна к убийству военного корреспондента Максима Фомина, известного как Владлен Татарский.

Подчеркивается, что даже внутри СБУ имеются несогласные с этими действиями. «У нас слишком много врагов, которых важнее нейтрализовать. Это люди, запускающие ракеты», – цитирует The Washington Post анонимного представителя украинской разведки. По его мнению, такие операции, как убийство Дарьи Дугиной, «очень циничны».

Сотрудники ЦРУ также считают эти действия излишними. «Если операции СБУ станут еще более дерзкими, например, нацеленными на россиян в третьих странах, это может привести к разногласиям с партнерами страны и привести к серьезному противоречию в рамках достижения более важных целей Украины», – делится своим мнением неназванный работник ведомства.

В частности, отмечается, что непомерная жестокость разведки способна помешать офису Зеленского добиться «членства в ЕС и в НАТО». «У нас было много ограничений в оперативной работе с украинцами», – считает сотрудник ЦРУ и добавляет, что акцент был сделан «больше на безопасных коммуникациях и торговле» и поиске новых потоков разведывательной информации внутри России, «а не на «как взорвать мэра».

При этом представитель СБУ заявил изданию, что у ведомства «выработалась своя линия, какие операции обсуждать, а какие держать в секрете». По его словам, «пресечение некоторых границ» всегда могло привести к отказу американцев от участия в особо опасных операциях. Кроме того, ЦРУ вело работу по трансформации ГУР.

Как отмечает сотрудник американского ведомства, «мы как бы перестроили его с нуля». В результате ГУР было преобразовано в мощную структуру.

Ее бывший сотрудник отмечает: «За один день мы могли перехватить от 250 до 300 тыс. отдельных (российских) сообщений. Информации было так много, что мы не могли с ней справиться сами». Огромные объемы данных переводились обратно в Вашингтон, где тщательно изучались аналитиками ЦРУ и АНБ.

Издание также подчеркивает, что именно новые разведывательные возможности Украины, полученные благодаря тесному сотрудничеству СБУ и американских спецслужб, сделали возможным теракт на Крымском мосту и регулярные атаки беспилотников по российской территории.

В российском экспертном сообществе отмечают, что данная публикация свидетельствует о возникшей необходимости западных разведывательных служб отмежеваться от деятельности СБУ, потому что методы украинской агентуры – по сути своей террористические – накладывают негативный отпечаток на США и Британию. Кроме того, в США опасаются рисков работы «учеников» против «учителей».

«Не могу вспомнить ни одного подразделения, созданного MI6 или ЦРУ в любой стране мира, которое не напоминало бы джинна, вышедшего из бутылки и отказывающегося вернуться обратно. А потом это магическое существо бросается на своих создателей, хоть на Ближнем Востоке, хоть в Африке, хоть в Латинской Америке», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

«Совершенно очевидно, что на каком-то этапе ЦРУ и MI6 просто потеряли контроль над подопечными. Возможно, это связано со сменой поколений в рядах спецслужбистов. И если изначально американцы и британцы начинают работать с идейными активистами, то потом на их место приходят коррумпированные люди. Так начинается произвол», – рассуждает эксперт.

«На деле выходит, что ЦРУ влило кучу денег в то, чтобы научить СБУ всего лишь исполнять теракты и диверсии. Поэтому сейчас ЦРУ через СМИ решило сказать СБУ: «Стоп!» – полагает собеседник. – Но я не думаю, что эта публикация возымеет серьезный эффект. Американцам придется дать украинцам по рукам».

Публикация The Washington Post подтверждает практически все, о чем Россия говорит уже несколько лет, считает политолог Владимир Корнилов. «Статью я бы расценил как попытку ЦРУ отмежеваться от того вида терроризма, которым не гнушается СБУ. Нет никаких сомнений в том, что кураторами этих действий выступали именно американские и британские спецслужбы», – рассуждает эксперт.

«То есть издание как бы говорит: «ЦРУ «вбухало» много денег и ресурсов, наши специалисты вложились в обучение и подготовку диверсантов, а дальше США вроде как и ни при чем». Именно этим и объясняется такое информационное «фи» в адрес СБУ и ГУР. Но ЦРУ все знали и понимали. Теперь же эту якобы самодеятельность в исполнении украинских спецслужб надо осудить», – иронично пересказывает собеседник.

«Да и тот факт, что целый этаж в управлении СБУ в Киеве на ул. Владимирской выделен под специалистов ЦРУ, не был секретом еще во времена Виктора Ющенко, задолго до событий 2014 года. Но MI6 тоже не остались в стороне, чем и заслужили упоминание в статье The Washington Post», – обращает внимание политолог.

«Напомню, несколько лет назад Зеленский ездил с визитом в Британию, где первым же делом отправился в офис MI6 в Лондоне. Он даже в стенах Верховной рады докладывал об этом. Так что британцы в этой истории замешаны не меньше, чем американцы, а где-то даже и больше», – полагает Корнилов.

В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев полагает, что публикация The Washington Post призвана не столько дистанцировать ЦРУ от уже произошедших терактов, сколько замаскировать причастность Лэнгли к терактам, которые могут произойти в будущем. По мнению собеседника, этот прием американской разведки по своей сути схож с мемом «Я же говорил!» («I told you so»).

«Сложно поверить в то, что в ЦРУ работают сентиментальные выпускницы балетного училища, которые утратили контроль над СБУ и ГУР, после чего осознали цинизм совершенных преступлений, а затем решили деятельно раскаяться, передав одному из ведущих СМИ соответствующие данные. Такая версия – курам на смех»,

– иронизирует Нечаев. «Другое дело – теракты и диверсии, которые готовятся прямо сейчас. В Лэнгли делают вид, будто бы не в полной мере контролируют ситуацию, оставляя своим подопечным некую свободу действий. А когда и если что-то плохое произойдет, в ЦРУ поднимут руки и скажут: «Ну мы же говорили, что это не мы!», после чего западная пресса начнет ссылаться на свои же материалы и добавлять, мол, «СБУшники-то совсем от рук отбились», – добавляет политолог.

«Фактически сейчас создается медийное алиби для ЦРУ. В Лэнгли сознательно занижают свою роль в этих событиях, добавляя субъектности СБУ и ГУР. Хотя мы прекрасно понимаем, что американская разведка детально осведомлена о том, кто конкретно и в какие сроки готовит теракты и диверсионные операции», – считает эксперт.

«Кроме того, есть и спорные случаи, когда установить причастность тех или иных спецслужб к конкретному теракту пока затруднительно. Самый яркий пример – атака на «Северные потоки». В западной прессе несколько раз мелькали данные, мол, подрыв газопроводов осуществила некая «проукраинская группировка». Поэтому никто не удивится, если этот теракт повесят на СБУ или ГУР, хотя у них объективно отсутствуют возможности для проведения подобных операций», – отмечает собеседник.

«В целом же за без малого 10 лет ЦРУ вместе с кузенам из MI6 удалось создать довольно эффективную террористическую организацию, которая не стесняется исполнять резонансные и кровавые преступления. Поэтому для нас важно помнить о том, что за исполнителями всегда стоят организаторы, и создавать ощутимые помехи их «сотрудничеству», – резюмировал Нечаев.