  • Новость часаБайден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе
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    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    10 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    16 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    26 комментариев
    21 октября 2023, 05:27

    В Германии оценили переплату за газ

    Депутат Бундестага Котре сравнил экологичный российский газ и добытый методом фрекинга газ из США

    Tекст: Антон Антонов

    Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России, заявил член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»).

    Котре подчеркнул, что российский газ не только «выгодный», но и «экологичный», этого нельзя сказать о поставках сжиженного газа из США, который добывают методом фрекинга. Такой газ, по словам депутата, «не соответствует экологическим стандартам» Германии, передает ТАСС.

    Котре заявил, что «рост цен на газ ведет к деиндустриализации ФРГ». По его словам, «чтобы обеспечить конкурентоспособность, Германии нужно согласиться на закупки газа по уцелевшей ветке» газопровода «Северный поток – 2».

    Напомним, Германия, обещавшая полностью отказаться от закупок российского газа, продолжает его покупать в заметных количествах через другие страны ЕС.

    18 октября 2023, 13:20
    В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля

    Политолог Рар: Фотографии лежащего на полу Шольца выгодны немецким СМИ

    В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские СМИ хватаются за любую возможность продемонстрировать населению «правильную» сторону в текущих конфликтах. Фотографии прячущихся от обстрелов Олафа Шольца и Анналены Бербок в этом им помогают. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел германский политолог Александр Рар. Ранее канцлеру Германии пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги.

    «Лежание на полу в израильском аэропорту не навредит репутации Шольца. Прямо сейчас немецкие СМИ пишут о том, каким молодцом оказался действующий канцлер – не побоялся приехать в воюющую страну. Ради поддержки Тель-Авива местные политики готовы на все. Сейчас в Берлине все регламентируется «моральным подходом», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «После того, как видео с Шольцем попало в сеть, многие издания стали вспоминать про поездки европейских лидеров вв Киев. Все, кому не лень, приезжали тогда в столицу Украины. Главам государств Евросоюза было приятно выразить чувства солидарности Зеленскому лично. Это укрепляло их репутацию», – отмечает эксперт.

    «Таким образом яркие картинки немецких политиков, укрывающихся от обстрелов – это важная часть работы СМИ Германии. Стоит изобразить Шольца лежащим на полу или показать Бербок, сидящую в шлеме в бункере, и читателям сразу становится понятно, кто в этой истории преступник, а кто – жертва», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же, действующий канцлер всегда старался создавать «человечный» образ для немецкого общества. Вспомним, как он упал во время пробежки и повредил себе глаз. Ему долгое время пришлось ходить в повязке – выглядело это достаточно интересно», – резюмирует Рар.

    Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги. Глава правительства ФРГ готовился к вылету из Израиля в Каир, однако после включения сирен, предупреждающих об опасности, ему вместе с членами правительственной делегации пришлось срочно покинуть самолет.

    В это время неподалеку от взлетной полосы свою работу начала система ПВО «Железный купол». После инцидента сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей, сообщает издание Bild.

    Кроме того, во время пребывания в Тель-Авиве Шольцу пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой. Там он пробыл несколько минут. В течение «визита солидарности» канцлер ФРГ провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, встретился с Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в плену у ХАМАС.

    Напомним, Олаф Шольц также заявлял о недопустимости организации пропалестинских демонстраций на территории ФРГ. Он пообещал, что власти страны будут жестко пресекать любые правонарушения, осуществленные в ходе этих мероприятий. По его мнению, жители Германии должны поддержать сограждан-евреев, гарантировать из безопасность и проявить солидарность с ними.

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    18 октября 2023, 10:20
    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер заявил о скором выходе поставок газа в Китай на уровень экспорта в Западную Европу

    Миллер: Поставки газа в Китай скоро выйдут на уровень экспорта в Западную Европу
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

    По его словам, только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов экспорта, который был в Западную Европу, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров ежегодно к 2025 году, но уже сейчас поставки в Китай по нему превышают контрактные. Газ из РФ также будет идти по дальневосточному пути, обсуждаются поставки через Монголию.

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    18 октября 2023, 17:07
    Берлин и Лондон исключили былое сотрудничество с Россией в энергетике в будущем

    Британия и Германия объявили об отказе от прежнего сотрудничества с Россией в энергетике

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британская и германская стороны не намерены возобновлять сотрудничество с российской в энергетической сфере, заявили представители двух европейских стран на форуме Energy Intelligence Forum в Лондоне.

    Посол Германии в Лондоне Мигель Бергер заявил об отсутствии у Берлина планов по возвращению отношений с Москвой в энергетике, которые были до начала СВО, передают «Известия». Он добавил, что эти отношения «окончены».

    Британский министр энергетической безопасности Грэм Стюарт также заявил, что Лондон не намерен возвращаться к прежним отношениям с Москвой в сфере энергетики.

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    20 октября 2023, 14:44
    Премьер Баварии призвал избавиться от «правительства в нокауте»

    Премьер Баварии Зедер призвал заменить немецкое «правительство в нокауте» новым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия нуждается в новом правительстве, нынешняя правящая партийная коалиция «нокаутирована», заявил премьер Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер.

    По данным последнего опроса, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, продолжает падать и составляет лишь 14%. Ее партнеры по коалиции, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и «Зеленые», составляет 4% и 14% соответственно, передает РИА «Новости».

    Как приводит слова Зедера в представительстве Баварии в Берлине агентство DPA, необходимо новое правительство. По мнению политика, канцлер Шольц должен распустить коалицию «Светофор» и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС, поскольку нынешняя коалиция «нокаутирована». В частности, Зедер отметил, что страна нуждается в «коренном изменении» миграционной политики, а не в «половинчатых мерах» правительства, которые в отношении нелегальной миграции «местами слишком мягкие».

    «Наше население обеспокоено и начинает сомневаться в демократии», – добавил он.

    Немецкие СМИ, подводя итоги выборов в парламенты немецких федеральных земель Гессен и Бавария, по результатам которых партия канцлера Германии Олафа Шольца показала рекордно низкий результат, пишут о катастрофе для правящей в стране коалиции.

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    18 октября 2023, 17:38
    Немецкий спецназ переброшен на Кипр для операции в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия перебросила спецназ на Кипр для возможности операции в секторе Газа, пишет немецкая газета Bild.

    Немецкий спецназ переброшен на Кипр для возможности проведения операции по освобождению заложников из сектора Газа, сообщила Bild, передает РИА «Новости».

    Ранее Минздрав сектора Газа сообщил о гибели более 470 человек в результате удара по больнице Аль-Ахли.

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    19 октября 2023, 09:47
    В Германии предупредили США о «критической» ситуации в мире

    Немецкий предприниматель Дотком призвал США вести менее агрессивную политику в отношении России

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтону стоит вести менее агрессивную политику и не допустить военного столкновения с Россией, Китаем и исламским миром, выразил мнение немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, Белый дом не сможет выиграть противостояние с Россией, Китаем и исламским миром одновременно, а столкновение неизбежно, если Вашингтон не отступит, передает РИА «Новости».

    Дотком добавил, что сейчас мир находится в крайне сложной, критической ситуации.

    Американские СМИ уже писали, что поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой.

    До этого в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

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    20 октября 2023, 09:38
    В Китае рассказали, как США жертвуют ладьей ради пешки

    SCMP: США приносят Германию в жертву ради поддержки Украины

    В Китае рассказали, как США жертвуют ладьей ради пешки
    @ Andreas Franke/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон ради поддержки Украины продолжает рисковать политической и социальной стабильностью Германии, пишут китайские СМИ.

    Автор публикации в South China Morning Post задался вопросом: «Если бы политика была шахматами, пожертвовали бы вы ладьей ради пешки?» Однако именно этим, по мнению автора статьи, сейчас и занимается Вашингтон, передает RT.

    Идя на поводу у американцев, Германия ослабляет собственную экономику, разрушает стабильную и мирную внутреннюю политику, порождает экстремизм. По оценке автора статьи, сильным ударом по Германии стало ослабление мировой экономики, дистанцирование от Китая, а также крах системы поставок энергоресурсов из России.

    Берлин, напоминает автор статьи, фактически отказался от расследования подрыва российских газопроводов, а они считались ключевыми элементами немецкой инфраструктуры. Он назвал неудивительным то, что европейские политики не захотели «вникать в это слишком глубоко», однако обычные немецкие избиратели, считает обозреватель, пришли бы к выводу, что их лидеры действительно жертвуют своими собственными национальными интересами ради иностранных. В результате левоцентристы и правоцентристские партии теряют популярность.

    «Люди думают, что Запад вводит санкции против России. Возможно, на самом деле, он вводит санкции против самого себя, и конкретно против Германии», – делает вывод издание.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России.

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    18 октября 2023, 10:52
    Росатом отверг возможность причастности к аварии на Balticconnector

    Росатом исключил причастность к аварии на газопроводе Balticconnector

    Росатом отверг возможность причастности к аварии на Balticconnector
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В госкорпорации «Росатом» исключили возможность причастности атомного контейнеровоза «Севморпуть» к аварии на пролегающем между Эстонией и Финляндией газопроводе Balticconnector.

    В госкорпорации указали, что любые предположения Росатом решительно отвергает, передают «Ведомости».

    Уточняется, что 8 октября атомный контейнеровоз «Севморпуть» шел из Мурманска в Петербург, судно проходило путь без остановок – якорь не вытравливался на ходу, других технологических инцидентов не было зафиксировано.

    Также в госкорпорации отметили, что данный район является «участком с активным судоходством», вследствие чего в акватории могло находиться какое-то число судов различного класса.

    В заключение в Росатоме заверили, что капитан контейнеровоза доложил о спокойной обстановке во время прохода судна и об отсутствии опасных действий со стороны других судов.

    Напомним, министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля на дне Балтики.

    Эстонские власти заявили, что причиной утечки на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог стать зацепившийся за трубу якорь. После этого в Эстонии заподозрили китайское судно в ЧП с газопроводом.

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    18 октября 2023, 12:38
    В Германии объяснили, почему США поставили Киеву старую версию ATACMS

    Журналист Репке: Киев получил ATACMS без GPS из-за российских систем РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В поставленных киевскому режиму дальнобойных ракетах ATACMS нет систем GPS, так как российские средства радиоэлектронной борьбы успешно подавляют их, заявил журналист из Германии Юлиан Репке.

    Украина получила от США изначальную «старую версию» ATACMS с классическим инерциальным наведением, заявил Репке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    По его словам, причиной этого стало то, что российские средства РЭБ успешно глушат большинство вооружений с GPS-наведением.

    Ранее New York Times сообщала, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS.

    Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подтвердила передачу Украине ракет ATACMS с дальностью полета 165 км.

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    19 октября 2023, 20:11
    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли в полтора раза

    Миллер: Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» на 46,6%

    Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» выросли в полтора раза
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» более чем на 46%, сообщил глава компании Алексей Миллер.

    Миллер по итогам встречи с председателем совета директоров китайской CNPC Дай Хоулянем сообщил, что переговоры с компанией прошли конструктивно, в содержательном ключе. Он отметил, что Газпром готов и дальше наращивать поставки и надежно обеспечивать китайских партнеров природным газом по согласованным маршрутам, передает ТАСС.

    Ранее Миллер заявлял, что трубопроводные поставки Газпрома в Китай в ближайшее время могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в Западную Европу.

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    19 октября 2023, 11:08
    Участники пропалестинской акции в Берлине забросали полицию камнями
    Участники пропалестинской акции в Берлине забросали полицию камнями
    @ AdoraPress/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером в среду в столичном районе Нойкельн вновь собрались протестующие. Акция перешла в столкновения с полицией, которые продолжались несколько часов.

    Беспорядки стихли только поздно вечером. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, а также обстреливали их пиротехникой, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

    Несколько сотрудников полиции пострадали. По оценке правоохранителей, ситуация на севере Нойкельна остается напряженной.

    По информации dpa, на несанкционированных акциях задержали десятки человек. Отмечается, что на демонстрациях «царила агрессивная атмосфера», участники скандировали: «Свободу Палестине!» Кроме того, демонстранты поджигали предметы на улицах и использовали пиротехнику. Сообщается, что пожар охватил балкон одного из зданий.

    Председатель профсоюза полиции ФРГ Йохен Копельке назвал атмосферу в Германии «абсолютно отвратительной». Он призвал к «быстрым судебным разбирательствам и приговорам в отношении участников беспорядков».

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.

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    20 октября 2023, 08:28
    Китай нарастил импорт нефти и СПГ из России

    Китай нарастил поставки СПГ из России за девять месяцев 2023 года почти в полтора раза

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в период с января по сентябрь 2023 года выросли на 47% – до 6,2 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

    По данным китайской стороны, стоимость поставок при этом снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 4 млрд долларов, передает ТАСС.

    Россия является третьим крупнейшим поставщиком СПГ в Китай. Первое и второе место занимают соответственно Австралия и Катар.

    В январе – сентябре стоимость поставок трубопроводного газа из России в Китай выросла на 60% в годовом исчислении и составила 4,98 млрд долларов. Объем поставок трубопроводного газа не указан. Первое место по поставкам трубопроводного газа в Китай занимает Туркмения, Россия находится на втором месте.

    Кроме того, по данным китайской таможни, поставки российской нефти в Китай в январе – сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4% и составили 79,9 млн тонн. Стоимость сырья, закупленного Китаем у России, снизилась на 2,3% год к году – до 43,6 млрд долларов.

    Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак.

    Ранее сообщалось, что Газпром в этом году нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири» более чем на 46%.

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    19 октября 2023, 05:33
    Полиция задержала в Берлине десятки пропалестинских демонстрантов

    NTV: Полиция задержала в Берлине десятки агрессивно настроенных пропалестинских демонстрантов

    Tекст: Антон Никитин

    Агрессивно настроенные пропалестинские активисты, несмотря на запрет немецких властей, вышли на улицы в Берлине, десятки демонстрантов задержаны полицией, сообщает телеканал NTV.

    По сообщению телеканала, манифестанты поджигали пиротехнику и забрасывали полицейских камнями и бутылками, передает ТАСС.

    Начальник берлинской полиции Барбара Словик заявила радиостанции RBB, что в среду в северной части района Нойкельн в столице ФРГ сложилась напряженная ситуация. Словик рассказала про несколько сотен человек на улицах Зонненаллее в Берлине.

    Начальник берлинской полиции не исключила, что вечером большие и малые группы будут выходить на улицы и, возможно, совершать преступления. Она заверила, что полиция готова принимать необходимые меры, на месте дежурят сотрудники полиции с водометами.

    В минувшее воскресенье глава МВД Германии Нэнси Фезер пообещала депортировать сторонников палестинского движения ХАМАС. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии.

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    18 октября 2023, 13:04
    Путин рассказал, какое место занимает Россия по торговле с Китаем

    Путин: Россия вышла на второе место среди неазиатских стран по товарообороту с Китаем, обогнав Германию

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия находится на шестом месте по товарообороту с Китаем, если считать все страны. При этом, если говорит о странах, не входящих в регион Дальнего Востока, Россия вышла на второе место после США, обогнав Германию, заявил президент Владимир Путин.

    «Россия занимает шестое место в числе торговых партнеров Китая. На самом деле, если чисто формально подходить, это не так», – сказал Путин, отметив, что статистика учитывает «здесь и Гонконг», и другие китайские территории, передает ТАСС.

    Путин указал, что «с соседними странами у любой страны всегда больше торговый оборот». «Из нерегиональных стран мы по сути занимаем второе место в торговле с Китаем после Соединенных Штатов, обогнав уже по этому показателю Федеративную Республику Германия», – добавил президент России.

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    18 октября 2023, 13:57
    В Берлине за день дважды напали на синагогу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице произошли две попытки нападения на синагогу, во втором случае нападавшего удалось задержать, сообщили в городской полиции.

    Неизвестные кинули два коктейля Молотова в здание еврейской общины Kahal Adass Jisroel, сообщили ее представители, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

    Второе нападение произошло, пока полиция проводила расследование первого инцидента. Мужчина на электросамокате выкинул транспортное средство и бросился к синагоге, его задержали экстренные службы. Нападавший пытался сопротивляться и выкрикивал дискриминационные антиизраильские лозунги.

    По данным Bild, через некоторое время подозреваемого отпустили.

    Ранее в Германии за несколько дней сорвали, украли или повредили флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

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