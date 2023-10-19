Росатом отправил первый реактор для атомного ледокола «Чукотка»

Проектировщиком, комплектным поставщиком и изготовителем внутрикорпусных устройств РИТМ-200 выступает «ОКБМ Африкантов». Изготовление корпуса реактора и контрольная сборка ведутся на «ЗиО-Подольск». С 2013 года Росатом отгрузил девять судовых реакторных установок нового поколения для универсальных атомных ледоколов. Десятый РИТМ-200 планируется отправить на верфь до конца 2023 года, передает Медиацентр атомной промышленности.

«Мы продолжаем работать над обновлением атомного ледокольного флота. «Чукотка» станет четвертым серийным ледоколом проекта 22220. Головной ледокол этого проекта «Арктика» и два серийных «Сибирь» и «Урал» успешно выполняют кратно возросшие задачи в суровых условиях Северного морского пути. Установленные на них реакторы РИТМ-200 отлично показали себя в работе», – сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Разработка и освоение производства реакторов нового поколения серии РИТМ велись при участии всего машиностроительного дивизиона. Высокий профессионализм конструкторов и машиностроителей, их умение работать в команде позволили создать продукт, который сегодня имеет ключевое значение не только для ледокольного флота, но и для атомной энергетики в целом. Помимо развития Севморпути, их применение позволит эффективно решать задачи энергоснабжения удаленных и труднодоступных территорий», – отметил генеральный директор «Атомэнергомаша» Игорь Котов.

Вес реактора составляет 147,5 т. Доставка негабаритного груза осуществляется на специальном железнодорожном транспортере грузоподъемностью 240 т. По железной дороге реактор довезут до станции «Новый порт» в Санкт-Петербурге, где перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфь.

РИТМ-200 – самая современная и производительная судовая реакторная установка в мире. Он в два раза легче, в 1,5 раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых ранее судовых реакторов. Это улучшило характеристики атомоходов по скорости и ледопроходимости – универсальные ледоколы нового поколения способны покорять льды толщиной до 3 м. Реакторная установка РИТМ-200 является основой для создания наземных АЭС малой мощности и плавучих энергоблоков.

Ледокол «Чукотка» мощностью 60 МВт – четвертый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220. Энергетические установки для судов этого поколения состоят из двух реакторных установок РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждая.