  • Новость часаВсемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году
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    «Казаки воюют за будущее»
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    7 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    19 октября 2023, 16:37

    Путин: Израиль и половину арабских стран могут исключить из мирового спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта предположил, что в связи с нынешней ситуацией в мировом спорте из него могут исключить Израиль и половину арабских стран.

    «Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Несмотря на то, что пока «непонятно, кто там и что делает», в связи с последними событиями ограничения в виде спорта могут последовать незамедлительно, добавил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку.

    19 октября 2023, 04:58
    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьера Эстонии Каллас на встречу Путина и Орбана в Пекине

    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине.

    Глава МИД Венгрии сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 17 октября на полях международного форума «Один пояс – один путь», «очень неприятной и лишенной всякой логики». По словам Сийярто, эстонский премьер Каллас оказалась «шокирована» встречей и выразила по этому поводу свое возмущение, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии в свою очередь напомнил, что муж Каи Каллас владел компанией, которая поставляла сырье на российский завод на сумму 30 млн евро, несмотря на боевые действия на Украине. «Лицемерие в кубе», – заявил глава венгерского МИД.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана те, кто ему завидует.

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

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    19 октября 2023, 12:59
    Путин поручил вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия спортом 70% граждан страны, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».

    «Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 млн человек», – цитирует ТАСС Путина.

    «Спорт для нас – безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава», заявил, что продвижение ценностей массового спорта и здорового образа жизни относится к ключевым национальным приоритетам страны.

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    19 октября 2023, 15:50
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru».

    Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru», передает РИА «Новости».

    «Проработать – это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», – сказал Путин. Также он, говоря о шутерах (компьютерных играх) с негативным отношением к России, подчеркнул, что «мы любим и Канаду, и США, но зачем в таком негативном ключе зарабатывать на нас».

    Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

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    19 октября 2023, 09:32
    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая

    Путин: Ключевое направление в развитии отношений России и Китая – энергетика

    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    @ Louise Delmotte/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают развиваться, ключевое направление – энергетика, сотрудничество двух стран в этой области становится все более активным и многоплановым, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам пятого Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

    «Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться. Одной из ключевых составляющих этих отношений является энергетическое сотрудничество, которое становится все более активным и многоплановым», – подчеркнул Путин в послании, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Он отметил, что последовательно реализуются крупные двусторонние проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома. «Соответственно растут объемы поставок российских энергоресурсов китайским потребителям. Ведется совместная разработка технологических инноваций, направленных на повышение эффективности процессов добычи, переработки и транспортировки сырья, а также обеспечение их экологической безопасности», – добавил президент.

    По его словам, бизнес-форум играет весомую роль в продвижении взаимовыгодной кооперации, обеспечивает прямой конструктивный диалог между представителями профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов двух стран.

    «Уверен, что в ходе нынешнего форума вы обстоятельно обсудите наиболее актуальные вопросы отраслевой повестки дня, наметите новые, перспективные формы сотрудничества. От души желаю вам успехов и всего самого доброго», – обратился Путин к участникам форума.

    Газета ВЗГЛЯД писала об итогах визита Путина в Пекин и о том, как встреча лидеров двух стран отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая.

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    19 октября 2023, 14:23
    Путин денонсировал конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации российской стороной рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

    Необходимость прекращения действий конвенции обосновывается в сопроводительных материалах тем, что резолюция Комитета министров СЕ от 27 сентября 2022 года ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете для слежения за исполнением участниками конвенции своих обязательств, передает ТАСС.

    Россию также лишили возможности следить на международном уровне за нарушением прав соответствующих категорий граждан, включая русскоязычное население за границей.

    В такой политической обстановке денонсация конвенции в полной мере отвечает интересам страны, указывается в документах.

    Авторы законопроекта указывали, что с учетом в российских законах норм по защите прав национальных меньшинств и программ по их поддержке, денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав таких групп людей.

    Закон вступит в силу через десять дней после публикации.

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    19 октября 2023, 15:57
    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году

    Путин подписал указ о Всемирных играх дружбы в Москве и Екатеринбурге

    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году
    @ @ruchessfed

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Игры планируется провести для обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также проведение игр направлено на развитие новых форматов международного спортивного сотрудничества.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

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    19 октября 2023, 14:56
    Введены штрафы за навязывание потребителю допуслуг

    Путин подписал закон о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю допуслуг

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

    На сайте правовой информации указано, что вводят штрафы за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных товаров. При этом штраф для должностных лиц устанавливается в размере от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

    Также вводится наказание за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц он составит 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

    Через 10 дней после опубликования закон вступит в силу.

    Госдума приняла законопроект, предусматривающий введение штрафов за навязывание потребителю дополнительных услуг в конце сентября.

    Напомним, член Совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предложил эффективные способы борьбы с рекламными звонками.

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    19 октября 2023, 13:17
    Путин поручил кратно увеличить число спортивных соревнований в России

    Tекст: Вера Басилая

    Число спортивных соревнований разного уровня с высоким призовым фондом в России будет кратно увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин, выступая в Перми на международном форуме «Россия – спортивная держава».

    «В наших планах – кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов. [Соревнований] общероссийских и международных, с достаточно высоким призовым фондом», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что спортсменам и тренерам, которые примут участие в зимней Спартакиаде, выплатят около 620 млн рублей.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 13:42
    Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
    Путин поддержал идею возрождения спортивных парадов на Красной площади
    @ Николай Кубеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади. Предложение на форуме «Россия – спортивная держава» высказал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

    «Хорошая идея», – отреагировал президент.

    Также Путин поручил расширить число стран-участниц соревнований «Игры БРИКС», которые пройдут в 2024 году в Казани, передает ТАСС.

    «Кроме государств БРИКС и присоединившихся [стран], у нас есть еще и [государства-]наблюдатели и те, кто стремится быть членами БРИКС. Надо пошире взять. Я уверен, люди с удовольствием приедут», – сказал Путин.

    Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани, в программу включены 27 видов спорта.

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    19 октября 2023, 16:12
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный спорт очень коммерциализирован и зависит от бизнеса и властей государств, это признак его вырождения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения. Он (международный спорт) очень коммерциализирован – значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – приводит его слова ТАСС.

    Путин считает, что новые спортивные организации, лиги, ассоциации и объединения важны, поскольку будут подрывать международную монополию чиновников. «Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта», – сказал он.

    Ранее Путин подписал указ о том, что в российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы.

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    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

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    19 октября 2023, 12:48
    Путин заявил об этнической дискриминации россиян со стороны МОК

    Путин заявил об этнической дискриминации россиян Международным олимпийским комитетом

    Путин заявил об этнической дискриминации россиян со стороны МОК
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку, заявил президент России Владимир Путин.

    «Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации», — цитирует Путина ТАСС.

    Благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения», подчеркнул российский президент.

    Также благодаря им выяснилось, что Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют.

    «Мы узнали также, услышали, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта присвоили себе право определять, на кого она распространяется – эта Олимпийская хартия, – а на кого нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта», – сказал глава российского государства.

    Он подчеркнул, что Россия всегда готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, с теми, кто дорожит этими ценностями.

    Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм 2024 года в Париже, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России.

    МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Решение принято на основании того, что Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России.

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    18 октября 2023, 19:56
    Политолог: Глобальный Юг воспринимает Россию как альтернативный центр мирового влияния

    Политолог Минченко назвал главные итоги визита Путина в Китай

    Политолог: Глобальный Юг воспринимает Россию как альтернативный центр мирового влияния
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя итоги визита Владимира Путина в Китай и его встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

    «Я думаю, что российско-китайское сотрудничество является ключевым инструментом многополярного мира. Это было видно по той роли и вниманию, которые были уделены Владимиру Путину во время публичных мероприятий на форуме», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Совершенно очевидно, что Россия стала важнейшим участником интеграционных проектов на евразийском пространстве. Это и транспортная логистика, и новые подходы к технологическому развитию, и кооперация. Все это не может развиваться без участия Москвы», – говорит аналитик.

    По его мнению, выстраивание больших инфраструктурных проектов и участие в них всех стран Евразии создает дополнительные инструменты для укрепления суверенитета и экономики этих государств. «Каркас глобальных инициатив и политическое участие БРИКС в евразийской повестке, которое будет только расширяться, создают для государств Евразии возможности для стабильного развития», – пояснил собеседник.

    При этом, по его словам, надо понимать, что есть и определенные различия в позициях России и Китая: «Пекин сегодня по-прежнему пытается удержаться в рамках глобализации, представить себя как одного из ее лидеров. КНР выступает за сохранение этой модели развития по той простой причине, что огромный рынок Китая, огромные возможности и развивающаяся экономика нуждаются во включении в глобальные цепочки».

    «У России ситуация несколько иная, потому что наш разрыв с Западом зашел гораздо дальше. Сейчас Москва в большей степени сосредоточена на азиатском направлении, хотя есть очень важные векторы, такие как Африка и Латинская Америка. И в этом смысле Китай использует взаимоотношения с Россией как инструмент давления на Запад. Он говорит: «Ребята, давайте с нами помягче. Если вы вытолкнете нас с Россией в единую технологическую и экономическую платформу, не будет ли хуже для вас самих?» – пояснил эксперт.

    Также форум показал, что идея Запада с изоляцией России провалилась, говорит Минченко. «Сегодня тот самый Глобальный Юг, о котором так много говорится, воспринимает Россию как один из альтернативных мировых центров влияния. Особенно это важно на фоне того, что тезис о моральной правоте Запада очень сильно подорван большим количеством последних событий, среди которых  палестино-израильский конфликт», – подчеркнул политолог.

    Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в КНР принял участие в церемонии открытия III Международного форума «Один пояс – один путь» и обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином вопросы взаимодействия двух стран в сфере экономики и международной политики. Путин отметил, что смотрит с оптимизмом на развитие российско-китайских отношений, сообщает Кремль.

    Российский президент подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии китайской инициативы «Один пояс – один путь». По его мнению, этот проект дает развитие Транссибу, БАМу, Северному морскому пути, коридору «Север – Юг», российским железнодорожной и автомобильной сетям.

    «Имеется договоренность России и Китая о скоординированном развитии ЕврАзЭС и программы «Один пояс – один путь». Реализуется соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между членами ЕврАзЭС и КНР. Учреждена совместная комиссия. В феврале принята «дорожная карта», которая предусматривает налаживание взаимодействия между Евразийским союзом и Китаем в сфере торговой политики и цифровизации транспортных контуров», – сказал Путин.

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    19 октября 2023, 09:55
    Путин назвал массовый спорт одним из национальных приоритетов

    Путин назвал продвижение массового спорта одним из ключевых национальных приоритетов

    Tекст: Ольга Никитина

    Продвижение ценностей массового спорта и здорового образа жизни относится к ключевым национальным приоритетам страны, заявил президент России Владимир Путин.

    «В России вопросы продвижения ценностей массового спорта, физической культуры и здорового образа жизни находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов», – говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии главы государства к участникам международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», проходящего в Перми.

    Президент отметил, что в стране сейчас активно строятся новые стадионы, ледовые дворцы и бассейны, открываются современные специализированные секции, переоснащаются школьные спортзалы, обустраиваются площадки для активного досуга на придомовых территориях. Особое внимание при этом, по словам Путина, уделяется проведению соревнований и турниров, ориентированных на представителей всех возрастов, прежде всего – на детей и молодежь. «И конечно, исключительно важно использовать созидательный, поистине неиссякаемый потенциал спорта для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества на международной арене», – передает ТАСС слова главы государства.

    Нынешний форум, как указал президент, проходит в год 100-летия создания отечественной государственной системы управления спортивной отраслью. На его площадке соберутся руководители федераций, профильных региональных организаций, лидеры спортивной индустрии, тренеры и наставники. «Столь широкое представительство – отличная возможность на высоком экспертном уровне обсудить актуальные профессиональные проблемы, обменяться опытом, наметить планы на будущее», – подчеркнул Путин.

    «Уверен, нынешний форум пройдет успешно, станет заметным событием в палитре праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Перми, в спортивной и деловой жизни всей России», – добавил он.

    В четверг Путин в Перми примет участие в мероприятиях форума. Помимо этого, президент проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

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    Операция в Газе необходима Нетаньяху ради власти

    После визита президента США Джо Байдена в Израиль риторика Вашингтона в адрес израильского правительства как будто ужесточилась. Американцы не хотят проведения наземной операции в секторе Газа. Но она необходима израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху как воздух. Без нее он потеряет власть. Впрочем, он все равно ее потеряет. Подробности

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    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

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    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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