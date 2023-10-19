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    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

    2 комментария
    19 октября 2023, 10:09

    ВС России уничтожили колонну ВСУ на Краснолиманском направлении

    Марочко: Артиллерия на Краснолиманском направлении уничтожила колонну ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская военная колонна была уничтожена ударным беспилотником и артиллерией ВС РФ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, при помощи ударного БПЛА было нанесено огневое поражение и уничтожен ведущий БТР, остальная техника пыталась развернуться, но один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении, остальная техника была добита артиллерией, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что передвижение колонны ВСУ в ночное время суток в районе Серебрянского лесничества было оперативно выявлено с помощью аэроразведки.

    Ранее российские артиллеристы ликвидировали кочующий танк ВСУ, находившийся на Краснолиманском направлении в Донбассе.

    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (42)
    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (61)
    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    @ Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

    Коментарии (22)
    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (59)
    17 октября 2023, 21:14
    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS

    Военный эксперт Кнутов: С военной точки зрения поставка ракет ATACMS ВСУ большого смысла не имеет

    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что Киев тайно получил от США небольшое количество ATACMS.

    «Вашингтон и Киев еще в сентябре договорились, что США поставят небольшую партию ракет ATACMS, но в публичном пространстве говорить об этом не будут, чтобы место, время и даже сам факт их применения были неожиданностью для России. США и Украина не первый раз так делают. Расчет делается на внезапность и, как следствие, возможный успех атаки», – пояснил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «По своим характеристикам первая модификация ATACMS во многом совпадает с ракетой «Точка-У». Мы в свое время украинские ракеты советского производства сбивали в большом количестве. Российская система ПВО защищает от них с вероятностью примерно 90%. Естественно, ВСУ об этом знают», – отметил собеседник.

    «В связи с этим противник, скорее всего, попытается атаковать полученными ракетами населенные пункты, которые не в полной мере прикрыты ПВО. Проблема в том, что ATACMS могут пробить крышу частного дома и взорваться внутри. Более того, если это вариант боеприпаса для поражения бронетехники, то он в силах разрушить и бетонные перекрытия многоэтажек», – указал он.

    «На открытой местности ATACMS взрываются над землей и уничтожают все на площади с футбольное поле. По сути, Украине нужны эти ракеты для того, чтобы посеять панику среди россиян и заставить людей думать, что власти не в силах их защитить», – детализировал эксперт.

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением как раз на Бердянском направлении по линии Орехов – Токмак – Мелитополь – Бердянск, на Артемовском направлении, а также на Южно-Донецком. И поэтому нельзя исключать, что они пытаются как-то изменить ситуацию и на передовой», – добавил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов добавил, что у США есть еще одна, более дальнобойная модификация ATACMS, которую в перспективе также могут передать ВСУ. «В Штатах этот тип ракет давно был запланирован на списание», – заключил он.

    Во вторник стало известно, что США тайно передали Украине небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники The Wall Street Journal. Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) опубликовал фотографии корпусов, отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью. «Судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)», – говорится в сообщении.

    Ранее помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрит поставку. Сам Байден отказался уточнить, обещал ли он Зеленскому поставить ATACMS. По его словам, он разговаривал с украинским лидером, «и все, о чем он просил, было проработано»

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    Коментарии (19)
    16 октября 2023, 21:59
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западное оружие, которое отправляют Украине, уничтожается ВС России, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети.

    По его словам, из-за серьезных российских оборонительных позиций западная техника оказалась бесполезной, передает РИА «Новости».

    Также уничтожают технику ВСУ минные поля и непрекращающиеся атаки FPV-дронов. Репке отметил, что такая тактика ВС России не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению. По этой причине, по его словам, Киев ведет контрнаступление пешком.

    Коментарии (7)
    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

    Коментарии (10)
    17 октября 2023, 18:38
    Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове

    Соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» Кадыров: Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью ветеранов СВО

    Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове
    @ zaschitniki-otechestva.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык», – сказал газете ВЗГЛЯД соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» в Дербентском районе Дагестана Иманитдин Кадыров. Ранее в Кирове ветеран СВО Максим Иванов напал на сотрудников регионального филиала организации.

    «В данном случае вопросы возникают как к ветерану СВО, так и к самим работникам фонда. Я по своему опыту знаю, что бойцы ЧВК менее, скажем так, психологически устойчивы, чем те же кадровые военные. Но они такие же защитники. И наша задача – не допускать подобных инцидентов. Ведь совершенно очевидно – он пришел туда не для того, чтобы просто подраться. На мой взгляд, Иванов мог бы вести себя сдержаннее, а сотрудники фонда – более участливо», – пояснил Иманитдин Кадыров.

    «Я сам ветеран СВО и понимаю, что у человека могут быть психологические проблемы после всего, что он видел в ходе боевых действий. Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью.

    У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык. В таких ситуациях помогают навыки и знания, приобретенные на обучении в РАНХиГС», – отметил собеседник.

    «У меня, к слову, есть юридическое образование, я в прошлом кадровый военный. И в случае необходимости мне понятно, куда стоит обратиться за теми или иными документами. А обычные бойцы зачастую этой информацией не владеют. К тому же, в Сети встречаются фейки о якобы плохом отношении к ветеранам СВО, все это их может также беспокоить. Именно поэтому мы должны входить в положение и отвечать пониманием на возможный негатив», – резюмировал он.

    В понедельник в филиале фонда «Защитники Отечества» по Кировской области произошла стычка с участием Максима Иванова, ветерана боевых действий, бывшего бойца ЧВК «Вагнер», ушедшего в отпуск по ранению. Инцидент случился во время его беседы с руководителем филиала фонда Александром Матвеевым и заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой. Иванов напал на сотрудников фонда, в результате чего пострадали трое человек. Нападавший был задержан сотрудником охраны и передан правоохранительным органам.

    «Причиной конфликта стало то, что по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение Ветерана боевых действий. Этот вопрос фондом сейчас решается во взаимодействии с Минобороны.  Несмотря на этот инцидент, мы продолжим оказывать Максиму помощь и поддержку в решении его вопросов, как ветерану СВО, который, к тому же, награжден государственными наградами», – говорится в Telegram-канале филиала.

    Максим находится на сопровождении у социального координатора фонда с июля 2023 года. Ему уже помогли в восстановлении военного билета и получении его дубликата, заключении договоров с управляющей компанией в связи с приобретением жилья. Также оказано содействие во внеочередном приеме в больницу для получения направлений к узкопрофильным специалистам.

    Основная цель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда оказывают содействие в социальной, медицинской и психологической реабилитации бойцов, обеспечении лекарствами и техническими средствами реабилитации, помогают в восстановлении документов, профпереподготовке и трудоустройстве ветеранов.

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 06:34
    Минобороны показало работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России показало боевую работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО, уничтожившего скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне, сообщила пресс-служба военного ведомства.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, получив команду об обнаружении цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и произвел развертывание в боевое положение. Привязавшись к местности, военнослужащие осуществили пуск термобарического снаряда повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе.

    Успешное поражение цели было зафиксировано операторами беспилотного летательного аппарата, ведущего объективный контроль огневого поражения в полосе действия войск.

    Напомним, в мае 2022 года российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».

    Коментарии (7)
    18 октября 2023, 04:52
    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

    Дипломат заявил, что Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. Антонов подчеркнул, что российские дипломаты неоднократно предостерегали администрацию США от опрометчивых шагов, разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. При этом посол констатировал, что Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией, передает РИА «Новости».

    Дипломат заверил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские «подарки» не повлияют, а все задачи специальной военной операции будут выполнены.

    Накануне администрация США признала передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 километров.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (12)
    16 октября 2023, 11:27
    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек

    Рогов: Потери ВСУ на Ореховском и Времевском направлениях за сутки составили более 200 человек

    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать российские позиции на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области, за сутки ВСУ потеряли более 200 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, только на Времевском направлении было три попытки штурма со стороны противника в районе Старомайорского, они были отбиты, общие потери составили более 200 человек, передает ТАСС.

    Рогов также отметил, что благодаря разведданным российские артиллеристы точным ударом ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки.

    Кроме того, ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции под селом Вербовое в Запорожской области, за сутки украинские войска потеряли на Ореховском направлении две бронемашины и три автомобиля.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

    Коментарии (6)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    19 октября 2023, 08:23
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    Российские силы отбили попытку наступления ВСУ под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили наступление трех батальонно-тактических групп ВСУ, в составе которых действовали как бронетехника, так и авиация, на участке Синьковка-Сергеевка на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ силами до трех БТГр предприняли попытку наступать широким фронтом на участке Синьковка – Сергеевка, используя западную и советскую бронетехнику, различные автомобили, танки, артиллерию и авиацию. Марочко добавил, что все атаки были отражены ВС России, прорыва линии фронта не допущено, передает РИА «Новости».

    Эксперт отметил, что контратак ВСУ с задействованием таких сил и средств на данном участке фронта ранее не фиксировалось.

    Ранее на Купянском направлении «Западная» группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР).

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    18 октября 2023, 12:46
    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ

    Политолог Шеслер: Запад умышленно игнорирует удары по больницам новых регионов России

    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ
    @ t.me/aakherson

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад воспринимает Россию как врага, поэтому на все преступления ВСУ в Европе и США просто закрываются глаза. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на фоне удара по больнице в Газе ВСУ нанесли удар по медучреждению Херсонской области.

    «Европейская общественность вообще не обращает внимания на преступления украинской армии. Мир много лет закрывал глаза на обстрелы Донбасса и на то, что там погибали дети, уничтожались школы и больницы. Причина этой слепоты проста – Россия Западом воспринимается исключительно как враг», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И весь ущерб, который наносился нам, не воспринимался как преступление международного уровня. Запад остается в матрице своих взглядов и моделей поведения. Да, обстрел больницы в Газе – это страшное преступление. Но то, что в мире на этом заостряют внимание – это отражение того возмущения, которое видно в арабском мире. Западные страны просто не могут отреагировать иначе», – объясняет собеседница.

    «А вот тому, что происходит в Донбассе и на Украине, уделяется недостаточно внимания. И преступления ВСУ фактически никто в мире, кроме России, не расследует. Более того, мы видим, как израильтяне даже попытались использовать привычную американо-украинскую тактику – «они сами себя обстреливают», – указывает эксперт.

    «Мы это уже слышали про Донбасс, который на протяжении многих лет якобы наносил удары сам по себе. Но поскольку нынешние события происходят на глазах у всего арабского мира, провернуть этот трюк не удалось», – подчеркнула Шеслер.

    «Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году. Помню, сидели мы в подвале Славянского госпиталя. Пациентов спустили вниз – и гражданских, и раненых ополченцев. Сидели, и считали прилеты по крыше», – вспоминает в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Алекандр Коц.

    «По больнице Калинина в Донецке прилетает регулярно. Опять же в 2014 году ВСУ ударили по моргу этой клиники, когда туда привезли останки Андрея Стенина. В январе этого года противник прицельно накрыл больницу в Новоайдаре. Погибли полтора десятка человек. Никого на планете это не заинтересовало», – продолжает он.

    «Цивилизованный мир» все эти годы удобно существовал в парадигме «обстреляли сами себя». Сегодня этот знакомый принцип применяют относительно к Газе. Не может представитель «цивилизованного мира» одной ракетой убить 800 человек в больнице. Это удел террористов», – иронизирует эксперт.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. 

    На фоне этого в ночь на среду украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. Удар, по словам главы правительства Херсонской области, пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены восемь машин скорой помощи. Теперь у больницы нет медицинского транспорта для помощи людям, сообщается в Telegram-канале Алексеенко.

    Кроме того, на минувшей неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, на территории городской больницы №25 погиб сотрудник медучреждения, женщина 1969 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения.

    Летом этого года противник также атаковал Макеевку. Как сообщал тогда глава администрации города Владислав Ключаров, были повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома. А 26 мая, в девятую годовщину первого авиаудара по Донецку, ВСУ серьезно обстреляли город, повредив две больницы. Однако ни этот удар, ни нанесенные ранее, западные СМИ и политики так и не осудили.

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    17 октября 2023, 13:20
    В США заявили, что конфликт на Украине «пошел не по плану»

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Солдаты ВСУ массово сдаются в плен или окружены ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные берут в плен значительное количество солдат вооруженных сил Украины, одно украинское подразделение попало в окружение, конфликт идет не по плану, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Эксперт указал, что украинские войска попали в сложную ситуацию на фронте. ВСУ оказались окружены и попали в котел, а на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, передает РИА «Новости».

    Джонсон считает, что ослабление помощи западных партнеров изменит ситуацию для киевского руководства. По его словам, если помощь закончится, то Украина продержится не больше нескольких недель.

    Ранее дипломат Фриман из США предрек Украине потерю новых территорий.

    До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

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