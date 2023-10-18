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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

    6 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    24 комментария
    18 октября 2023, 12:59

    Российские силы уничтожили кочующий украинский танк

    МО: На Краснолиманском направлении уничтожен кочующий украинский танк

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские артиллеристы ликвидировали кочующий танк ВСУ, находившийся на Краснолиманском направлении в Донбассе, сообщило Министерство обороны России.

    Разведгруппа Центрального военного округа в ходе воздушной разведки района действия кочующего танка обнаружила машину с помощью беспилотника, сообщили в ведомстве РИА «Новости».

    Танк выезжал с огневой позиции, в этот момент на него навели гаубицу «Мста-Б». Пристрелочный снаряд остановил машину. После этого группа орудий поразила танк, у него подорвался боекомплект.

    Уничтожение танка, его экипажа и детонация боекомплекта зафиксированы разведывательным беспилотником.

    Военнослужащие подразделений разведки и артиллерии ЦВО представлены к государственным и ведомственным наградам.

    Ранее военные корреспонденты показывали уничтожение «Ланцетом» французской гаубицы Caesar.

    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (56)
    17 октября 2023, 21:52
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS

    Associated Press: США передали Украине «менее дюжины» ракет ATACMS

    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США передали Украине «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    Агентство со ссылкой на источники сообщило, что ракеты были переданы в «последние несколько дней», передает ТАСС.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что дальность полета переданных Киеву ракет ATACMS составляет «порядка 100 миль», то есть около 160 км.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Коментарии (19)
    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (56)
    17 октября 2023, 17:07
    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска

    Украинский депутат заявил об обстреле с помощью американских ATACMS Бердянска

    На Украине заявили об обстреле американскими ATACMS Бердянска
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Ракетами ATACMS попытались ударить по Бердянску, уточнил парламентарий, передает РИА «Новости». Прошедшей ночью в городе сработала противовоздушная оборона, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Напомним, США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (28)
    17 октября 2023, 15:29
    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах

    Максиму Галкину грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

    На Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Головинский суд Москвы поступил на рассмотрение протокол в отношении артиста Максима Галкина (признан иноагентом в России) из-за отсутствия отчета о деятельности иноагента.

    Нарушение порядка деятельности иностранного агента грозит Галкину штрафом в 50 тыс. рублей. Дата заседания суда пока не назначена, передает РИА «Новости».

    Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытался оспорить этот статус. Он был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».

    Коментарии (8)
    17 октября 2023, 17:32
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    @ army.mil

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники Wall Street Journal.

    Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ обстреляли с помощью ATACMS Бердянск.

    Коментарии (6)
    17 октября 2023, 22:29
    Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

    Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома: США передали Украине ракеты ATACMS с дальностью 165 км

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что США недавно предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Уотсон отметила, что это, по мнению администрации США, значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности ВС США, передает ТАСС.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (17)
    18 октября 2023, 04:52
    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

    Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией.

    Дипломат заявил, что Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений. Антонов подчеркнул, что российские дипломаты неоднократно предостерегали администрацию США от опрометчивых шагов, разъясняли, что накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. При этом посол констатировал, что Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией, передает РИА «Новости».

    Дипломат заверил, что на расстановку сил в зоне СВО никакие американские «подарки» не повлияют, а все задачи специальной военной операции будут выполнены.

    Накануне администрация США признала передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью полета 165 километров.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    Коментарии (12)
    17 октября 2023, 15:44
    Глава Минфина Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи

    Министр финансов Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи

    Глава Минфина Украины признал неспособность Киева отказаться от западной помощи
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Никакие внутренние меры не дадут Киеву возможность перекрыть потребность в финансировании со стороны Запада, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

    Он указал на то, что пока республика не может позволить себе изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов ограничены, передает ТАСС.

    По его словам, даже если конфликт завершится завтра, Украина не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки», такое положение будет сохраняться годами.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 23:38
    Ходаковский: Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице

    Замглавы управления Росгвардии по ДНР Ходаковский: Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице

    Tекст: Антон Никитин

    Невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице, который унес сотни жизней, заявил замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Ходаковский подчеркнул в своем Telegram-канале, что «невозможно объяснить необходимость нанесения удара по больнице (в Газе, – прим. ВЗГЛЯД), унесшего сотни жизней». Замглавы управления Росгвардии по ДНР выразил мнение, что для Израиля «пришло время импортировать апробированное (ранее Украиной в Донбассе, – прим. ВЗГЛЯД) средство», заявив, что «это они сами себя обстреливают».

    Associated Press приводит данные Минздрава в секторе Газа, согласно которым жертвами удара по больнице на территории анклава стали не менее 500 человек, передает «Интерфакс».

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад».

    Коментарии (0)
    17 октября 2023, 19:27
    Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ATACMS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

    В вечернем обращении он подчеркнул, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали», передает ТАСС.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 10:55
    В США назвали два оставшихся варианта действий для Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Зеленский либо погибнет, либо сбежит с Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Зеленский может либо погибнуть на Украине, либо сбежать из страны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По словам Риттера, решать Зеленскому, который может либо погибнуть, а он погибнет, если останется, или же попытается сбежать, передает РИА «Новости».

    По его словам, Киев терпит поражения в конфликте, и украинскому лидеру предстоит сделать непростой выбор, и даже если он решит бежать из страны, то навсегда останется ненавистным собственному народу за ужасные потери в ходе конфликта с Россией.

    По словам Риттера, ВС России уничтожают остатки украинских военных: «ВСУ израсходовали свои стратегические резервы, а новых не будет».

    Ранее Риттер рассказал о впечатляющих успехах российской армии в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, но президент США Джо Байден ничего не может с этим сделать.

    Коментарии (2)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 14:45
    ФСБ задержала работавшего на СБУ диверсанта в Орле

    ФСБ задержала жителя Орла, совершившего несколько диверсий по заданию СБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан житель Орла, совершивший три поджога на объектах транспорта и связи по заданию СБУ за денежное вознаграждение, возбуждено дело по статье о госизмене, сообщила пресс-служба УФСБ России по Орловской области.

    УФСБ России по Орловской области совместно с УМВД России по Орловской области, ЛО МВД России на станции Орле установили причастность к диверсиям на объектах транспорта и связи 38-летнего жителя областного центра. Правоохранительные органы получили доказательства, что мужчина совершал преступления за деньги по заданию Службы безопасности Украины, инструкции он получал через мессенджер, передает РИА «Новости».

    Во время допроса задержанный признался, что поджег релейный шкаф 23 июня и 9 июля 2023 года, а также совершил поджог крыши объекта связи 23 августа в городе Орле. По его словам, он совершал диверсии за деньги, но в содеянном раскаивается. Против него возбуждено уголовное дело за госизмену, сейчас он арестован.

    Ранее ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины. Он трудоустроился в осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Крыму организацию, сведения же передавал в военную разведку Украины.

    Коментарии (4)
    18 октября 2023, 12:46
    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ

    Политолог Шеслер: Запад умышленно игнорирует удары по больницам новых регионов России

    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ
    @ t.me/aakherson

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад воспринимает Россию как врага, поэтому на все преступления ВСУ в Европе и США просто закрываются глаза. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на фоне удара по больнице в Газе ВСУ нанесли удар по медучреждению Херсонской области.

    «Европейская общественность вообще не обращает внимания на преступления украинской армии. Мир много лет закрывал глаза на обстрелы Донбасса и на то, что там погибали дети, уничтожались школы и больницы. Причина этой слепоты проста – Россия Западом воспринимается исключительно как враг», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И весь ущерб, который наносился нам, не воспринимался как преступление международного уровня. Запад остается в матрице своих взглядов и моделей поведения. Да, обстрел больницы в Газе – это страшное преступление. Но то, что в мире на этом заостряют внимание – это отражение того возмущения, которое видно в арабском мире. Западные страны просто не могут отреагировать иначе», – объясняет собеседница.

    «А вот тому, что происходит в Донбассе и на Украине, уделяется недостаточно внимания. И преступления ВСУ фактически никто в мире, кроме России, не расследует. Более того, мы видим, как израильтяне даже попытались использовать привычную американо-украинскую тактику – «они сами себя обстреливают», – указывает эксперт.

    «Мы это уже слышали про Донбасс, который на протяжении многих лет якобы наносил удары сам по себе. Но поскольку нынешние события происходят на глазах у всего арабского мира, провернуть этот трюк не удалось», – подчеркнула Шеслер.

    «Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году. Помню, сидели мы в подвале Славянского госпиталя. Пациентов спустили вниз – и гражданских, и раненых ополченцев. Сидели, и считали прилеты по крыше», – вспоминает в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Алекандр Коц.

    «По больнице Калинина в Донецке прилетает регулярно. Опять же в 2014 году ВСУ ударили по моргу этой клиники, когда туда привезли останки Андрея Стенина. В январе этого года противник прицельно накрыл больницу в Новоайдаре. Погибли полтора десятка человек. Никого на планете это не заинтересовало», – продолжает он.

    «Цивилизованный мир» все эти годы удобно существовал в парадигме «обстреляли сами себя». Сегодня этот знакомый принцип применяют относительно к Газе. Не может представитель «цивилизованного мира» одной ракетой убить 800 человек в больнице. Это удел террористов», – иронизирует эксперт.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. 

    На фоне этого в ночь на среду украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. Удар, по словам главы правительства Херсонской области, пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены восемь машин скорой помощи. Теперь у больницы нет медицинского транспорта для помощи людям, сообщается в Telegram-канале Алексеенко.

    Кроме того, на минувшей неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, на территории городской больницы №25 погиб сотрудник медучреждения, женщина 1969 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения.

    Летом этого года противник также атаковал Макеевку. Как сообщал тогда глава администрации города Владислав Ключаров, были повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома. А 26 мая, в девятую годовщину первого авиаудара по Донецку, ВСУ серьезно обстреляли город, повредив две больницы. Однако ни этот удар, ни нанесенные ранее, западные СМИ и политики так и не осудили.

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