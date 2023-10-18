В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.0 комментариев
Австрия повысила до максимального уровень террористической угрозы
Австрия повысила уровень террористической угрозы из-за эскалации на Ближнем Востоке
Власти Австрии повысили уровень террористической угрозы в стране до максимального значения на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщил телеканал ORF со ссылкой на заявление главы МВД республики Герхарда Карнера.
По его словам, в среду уровень террористической угрозы был повышен «до второго высшего уровня», органы безопасности республики видят «конкретную опасность и повышенный риск нападения» в Австрии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и теракта в Брюсселе, передает ТАСС.
Ранее шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты. После этого в Берлине уже дважды за день напали на синагогу, а учащиеся и преподаватели еврейской школы в центре Рима были эвакуированы из-за сообщения о бомбе.