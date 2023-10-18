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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Система рефлексивного управления на Западе сама знает, когда кого канселить

    Эта система рефлексивного управления, способная сама, без мучительного внешнего администрирования, перестроиться за три дня буквально на противоположные тезисы, – и есть, наверное, самое крутое, что контролирует сегодня Запад. В ней его сокрушительная мощь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Государство-цивилизация» – естественное состояние для России

    Пушкин всем своим творчеством и «нерукотворным памятником» своей личности доказывает – Россия никакая не Азия, Россия – Европа, но Европа лучшая, Европа настоящая, более того, единственная настоящая Европа, еще существующая.

    6 комментариев
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Украину натягивали на Русь

    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    24 комментария
    18 октября 2023, 12:46

    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ

    Политолог Шеслер: Запад умышленно игнорирует удары по больницам новых регионов России

    Шеслер: Запад осуждает удар по больнице в Газе, но не видит аналогичные атаки ВСУ
    @ t.me/aakherson

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад воспринимает Россию как врага, поэтому на все преступления ВСУ в Европе и США просто закрываются глаза. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее на фоне удара по больнице в Газе ВСУ нанесли удар по медучреждению Херсонской области.

    «Европейская общественность вообще не обращает внимания на преступления украинской армии. Мир много лет закрывал глаза на обстрелы Донбасса и на то, что там погибали дети, уничтожались школы и больницы. Причина этой слепоты проста – Россия Западом воспринимается исключительно как враг», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И весь ущерб, который наносился нам, не воспринимался как преступление международного уровня. Запад остается в матрице своих взглядов и моделей поведения. Да, обстрел больницы в Газе – это страшное преступление. Но то, что в мире на этом заостряют внимание – это отражение того возмущения, которое видно в арабском мире. Западные страны просто не могут отреагировать иначе», – объясняет собеседница.

    «А вот тому, что происходит в Донбассе и на Украине, уделяется недостаточно внимания. И преступления ВСУ фактически никто в мире, кроме России, не расследует. Более того, мы видим, как израильтяне даже попытались использовать привычную американо-украинскую тактику – «они сами себя обстреливают», – указывает эксперт.

    «Мы это уже слышали про Донбасс, который на протяжении многих лет якобы наносил удары сам по себе. Но поскольку нынешние события происходят на глазах у всего арабского мира, провернуть этот трюк не удалось», – подчеркнула Шеслер.

    «Первые удары по больницам Украина начала наносить еще в 2014 году. Помню, сидели мы в подвале Славянского госпиталя. Пациентов спустили вниз – и гражданских, и раненых ополченцев. Сидели, и считали прилеты по крыше», – вспоминает в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Алекандр Коц.

    «По больнице Калинина в Донецке прилетает регулярно. Опять же в 2014 году ВСУ ударили по моргу этой клиники, когда туда привезли останки Андрея Стенина. В январе этого года противник прицельно накрыл больницу в Новоайдаре. Погибли полтора десятка человек. Никого на планете это не заинтересовало», – продолжает он.

    «Цивилизованный мир» все эти годы удобно существовал в парадигме «обстреляли сами себя». Сегодня этот знакомый принцип применяют относительно к Газе. Не может представитель «цивилизованного мира» одной ракетой убить 800 человек в больнице. Это удел террористов», – иронизирует эксперт.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек. После удара по больнице в Газе в разных странах прошли ночные акции протеста. 

    На фоне этого в ночь на среду украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках в Херсонской области, сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко. Удар, по словам главы правительства Херсонской области, пришелся по парковке медицинского транспорта, уничтожены восемь машин скорой помощи. Теперь у больницы нет медицинского транспорта для помощи людям, сообщается в Telegram-канале Алексеенко.

    Кроме того, на минувшей неделе ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, на территории городской больницы №25 погиб сотрудник медучреждения, женщина 1969 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения.

    Летом этого года противник также атаковал Макеевку. Как сообщал тогда глава администрации города Владислав Ключаров, были повреждены «учреждения здравоохранения и многоквартирные жилые дома. А 26 мая, в девятую годовщину первого авиаудара по Донецку, ВСУ серьезно обстреляли город, повредив две больницы. Однако ни этот удар, ни нанесенные ранее, западные СМИ и политики так и не осудили.

    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

    Коментарии (56)
    17 октября 2023, 21:52
    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS

    Associated Press: США передали Украине «менее дюжины» ракет ATACMS

    СМИ назвали число переданных Украине ракет ATACMS
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    США передали Украине «менее дюжины» тактических ракет ATACMS, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

    Агентство со ссылкой на источники сообщило, что ракеты были переданы в «последние несколько дней», передает ТАСС.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что дальность полета переданных Киеву ракет ATACMS составляет «порядка 100 миль», то есть около 160 км.

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Коментарии (19)
    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Коментарии (56)
    17 октября 2023, 21:14
    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS

    Военный эксперт Кнутов: С военной точки зрения поставка ракет ATACMS ВСУ большого смысла не имеет

    Военный эксперт предположил, какие цели выберут ВСУ для атаки ракетами ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что Киев тайно получил от США небольшое количество ATACMS.

    «Вашингтон и Киев еще в сентябре договорились, что США поставят небольшую партию ракет ATACMS, но в публичном пространстве говорить об этом не будут, чтобы место, время и даже сам факт их применения были неожиданностью для России. США и Украина не первый раз так делают. Расчет делается на внезапность и, как следствие, возможный успех атаки», – пояснил Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    «По своим характеристикам первая модификация ATACMS во многом совпадает с ракетой «Точка-У». Мы в свое время украинские ракеты советского производства сбивали в большом количестве. Российская система ПВО защищает от них с вероятностью примерно 90%. Естественно, ВСУ об этом знают», – отметил собеседник.

    «В связи с этим противник, скорее всего, попытается атаковать полученными ракетами населенные пункты, которые не в полной мере прикрыты ПВО. Проблема в том, что ATACMS могут пробить крышу частного дома и взорваться внутри. Более того, если это вариант боеприпаса для поражения бронетехники, то он в силах разрушить и бетонные перекрытия многоэтажек», – указал он.

    «На открытой местности ATACMS взрываются над землей и уничтожают все на площади с футбольное поле. По сути, Украине нужны эти ракеты для того, чтобы посеять панику среди россиян и заставить людей думать, что власти не в силах их защитить», – детализировал эксперт.

    «С военной точки зрения эта поставка большого смысла не имеет. В Киеве уже признавали, что даже если ВСУ поставят не 30 ракет, а 100, на фронте толку от них большого не будет. Но нужно помнить, что сейчас Украина испытывает проблемы с наступлением как раз на Бердянском направлении по линии Орехов – Токмак – Мелитополь – Бердянск, на Артемовском направлении, а также на Южно-Донецком. И поэтому нельзя исключать, что они пытаются как-то изменить ситуацию и на передовой», – добавил аналитик.

    Резюмируя, Кнутов добавил, что у США есть еще одна, более дальнобойная модификация ATACMS, которую в перспективе также могут передать ВСУ. «В Штатах этот тип ракет давно был запланирован на списание», – заключил он.

    Во вторник стало известно, что США тайно передали Украине небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники The Wall Street Journal. Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными ракет ATACMS. В вечернем обращении он добавил, что «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам». Также он добавил, что «ATACMS себя показали». Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что ВСУ обстреляли Бердянск с помощью ATACMS. Прошедшей ночью в городе сработала ПВО, сообщалось о нескольких взрывах, данных о жертвах и разрушениях не поступало.

    Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) опубликовал фотографии корпусов, отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью. «Судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)», – говорится в сообщении.

    Ранее помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил, что Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрит поставку. Сам Байден отказался уточнить, обещал ли он Зеленскому поставить ATACMS. По его словам, он разговаривал с украинским лидером, «и все, о чем он просил, было проработано»

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать ракеты ATACMS в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    Коментарии (19)
    18 октября 2023, 01:43
    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены

    DPA: Делегации Германии перед вылетом из Тель-Авива пришлось лечь на землю на летном поле из-за сирен воздушной тревоги

    Делегация Германии легла на землю в аэропорту Тель-Авива из-за сирены
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Канцлер Германии Олаф Шольц перед вылетом из Тель-Авива в Каир был вынужден срочно покинуть самолет из-за сирен воздушной тревоги, членам немецкой правительственной делегации пришлось лечь на землю на летном поле, сообщило DPA.

    Как сообщается, канцлера Германии отвезли в здание на машине, а остальных пассажиров попросили лечь на землю на летном поле. Неподалеку от аэропорта сработала израильская система ПВО «Железный купол», передает ТАСС.

    Как отмечает Bild, сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей. После этого пассажиры смогли вернуться на борт.

    Накануне стало известно, что Шольц спрятался в убежище посольства Германии в Израиле.

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    17 октября 2023, 22:59
    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ: Ответственность за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет организация «Исламский джихад»

    ЦАХАЛ возложил вину за ракетный удар по больнице в Газе на «Исламский джихад»
    @ Abed Khaled/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Организация «Исламский джихад» несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ заявили со ссылкой на разведывательные данные из различных источников, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, несет «Исламский джихад», передает ТАСС.

    Ранее арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли несколько ударов по сектору Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», в результате погибли более 300 человек.

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    18 октября 2023, 10:04
    МИД Турции заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком

    Глава МИД Турции: США на грани окончательного разрыва с Ближним Востоком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Моральное превосходство» США на Ближнем Востоке невероятно пострадало, возможно, США находятся на грани окончательного разрыва с регионом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Комментируя отправку США авианосца в Восточное Средиземноморье, Фидан ответил, что это не новая ситуация и Вашингтон может преследовать тактические и стратегические цели в соответствии со своими потребностями, передает РИА «Новости».

    Как приводит слова министра телеканал TRT Haber, США хотят, чтобы это стало сдерживающим фактором, если в войну вступит другая сторона, кроме ХАМАС. Фидан добавил, что под давлением израильтян американцы согласились с политикой исключения ХАМАС из числа сторон в Палестине, но в какой степени Америка пойдет на это, пока неясно.

    Отметив, что «моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало», Фидан сказал, что, «возможно, США находятся накануне окончательного разрыва».

    Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем «Эйзенхауэр» на восток Средиземного моря, следует из распространенного заявления Пентагона.

    Коментарии (7)
    17 октября 2023, 21:59
    Число погибших в результате удара по больнице в Газе выросло до 300 человек
    Число погибших в результате удара по больнице в Газе выросло до 300 человек
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Израильские ВВС нанесли несколько ударов по районам сектора Газа, под удар попал госпиталь «Аль-Маамадани», сообщил телеканал Al Hadath.

    Число погибших превысило 300 человек, ранее сообщалось о гибели 200 человек, передает ТАСС.

    В репортаже говорится, что много людей находились на улице в очереди. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть погибшие. Предположительно, под завалами оказалось много людей. Число убитых и раненых может превысить 500.

    Ранее министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле заявила телеканалу Al Hadath, что представители Израиля потребовали от медицинского персонала покинуть помещения 20 больниц в секторе Газа.

    Коментарии (24)
    18 октября 2023, 02:14
    СМИ: При ударе по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек

    Al Arabiya: Число погибших и пострадавших при ударе по больнице в секторе Газа превысило 800 человек

    Tекст: Антон Никитин

    В результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек, сообщил телеканал Al Arabiya.

    По имеющейся у базирующегося в ОАЭ арабоязычного телеканала информации, жертвами удара по больнице в секторе Газа стали по меньшей мере 500 человек, передает ТАСС.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

    Коментарии (14)
    18 октября 2023, 08:58
    Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания

    Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

    Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат в эфире радио Sputnik назвала произошедшее «актом расчеловечивания».

    Захарова заявила, что Израиль должен предоставить доказательства своей непричастности к ударам, а не просто выступать в СМИ и соцсетях.

    Кроме того, она призвала США предоставить спутниковые снимки, которые бы позволили прояснить ситуацию и определить ответственного за произошедшую трагедию.

    Между тем Армия обороны Израиля опубликовала видео попадания ракеты по территории больницы в Газе. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что на кадрах виден «неудачный запуск ракеты террористической организацией «Исламский джихад» (запрещена в РФ), приведший к удару по больнице Аль-Ахли в городе Газа», передает ТАСС.

    По сообщениям арабских СМИ, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли и пострадали более 800 человек.

    Американский журналист Джексон Хинкл утверждал, что Израиль причастен к удару по больнице.

    Коментарии (20)
    18 октября 2023, 05:12
    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена

    Глава МИД Иордании заявил об отмене четырехстороннего саммита по ситуации в Газе с участием президента США Байдена

    Иордания отменила четырехсторонний саммит по ситуации в Газе с участием Байдена
    @ Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади.

    Ас-Сафади заявил иорданскому телеканалу Al-Mamlaka, что Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду, передает РИА «Новости».

    Позднее пресс-пул Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден не полетит в Иорданию. По словам представителя американской администрации, Байден, несмотря на отмену визита в Амман, рассчитывает на скорую встречу с лидерами Иордании, Египта и Палестинской национальной автономии (ПНА), останется в контакте с ними в ближайшие дни.

    Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов заявил, что отмена визита президента США в Израиль в сложившейся ситуации означала бы капитуляцию, признание ограниченности возможностей сверхдержавы.

    Коментарии (4)
    17 октября 2023, 17:32
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    WSJ: Украина тайно получила от США небольшое количество ATACMS
    @ army.mil

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS, утверждают источники Wall Street Journal.

    Доставка этих ракет на украинскую территорию осуществлялась тайно, сообщили собеседники Wall Street Journal, передает ТАСС. Отмечается, что это оружие должно повысить потенциал и оперативные возможности ВСУ при контрнаступлении.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что ВСУ обстреляли с помощью ATACMS Бердянск.

    Коментарии (6)
    18 октября 2023, 01:11
    Ночные акции протеста прошли в разных странах после удара по больнице в Газе

    Массовые акции протеста прошли в странах Ближнего Востока после трагедии с больницей в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Трагедия с больницей в Газе повлекла за собой массовые акции протеста в странах Ближнего Востока.

    Как сообщает телеканал Haberturk, во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста в связи ракетным ударом Израиля по больнице в секторе Газа. Местные власти призвали участников акций к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий, передает ТАСС.

    По данным телеканала Halk TV, в Стамбуле полиция применила перцовый газ против местных жителей, которые пытались прорваться к генконсульству Израиля. По информации телекомпании Haber Global, улица, где расположено посольство Израиля в Анкаре, была полностью перекрыта полицией, к ней стянуты дополнительные подразделения спецназа.

    Меры безопасности также были усилены у консульства Израиля в Измире. Массовая акция протеста состоялась и у генерального консульства США в городе Адана на юге Турции, где расположена американская авиабаза Инджирлик.

    Власти Турции решительно осудили действия Израиля в Газе, назвав их «варварством». Турецкий МИД предупредил Израиль о неизбежности его привлечения к ответственности перед международным правосудием за проявленную жестокость в анклаве.

    Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. По сообщению телеканала Al Mayadeen, демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса израильской дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

    Король Иордании Абдалла II в заявлении, переданном Petra, назвал атаку на больницу в Газе «жестокой расправой и военным преступлением», призвав Израиль немедленно прекратить бомбардировки и все действия против беззащитного населения. «То, что происходит – это позор для человечества», – подчеркнул иорданский монарх.

    Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.

    Коментарии (3)
    17 октября 2023, 21:30
    Экс-советник Пентагона предостерег США от «украинской ошибки» в Израиле
    Экс-советник Пентагона предостерег США от «украинской ошибки» в Израиле
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор призвал Соединенные Штаты не повторять ошибки, допущенные на Украине.

    В статье для журнала The American Conservative Макгрегор выразил мнение, что США недооценили решимость и военную мощь России на Украине, и призвал не допускать эту ошибку в Израиле, передает «Рамблер». Эксперт считает, что не следует недооценивать потенциал регионального мусульманского альянса, который может поставить под угрозу существование еврейского государства.

    По словам Макгрегора, сегодняшний Ближний Восток сильно отличается от Ближнего Востока в 1973 году. Он указал на изменение методов ведения войны и подчеркнул важность того, что общества и государства исламского мира также изменились.

    Ранее Макгрегор порекомендовал президенту США Джо Байдену сократить траты на нужды Украины для поддержания собственной экономики.

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    17 октября 2023, 22:29
    Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS

    Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома: США передали Украине ракеты ATACMS с дальностью 165 км

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

    Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что США недавно предоставили Украине ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Уотсон отметила, что это, по мнению администрации США, значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для боеготовности ВС США, передает ТАСС.

    Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил об обстреле Бердянска американскими ракетами большой дальности ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS.

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