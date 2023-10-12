Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.4 комментария
При обстреле ВСУ больницы в Донецке погибли два человека
В ходе обстрелов со стороны украинских военных в Донецке в четверг погибли два человека, один из них – медработник, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, на территории городской больницы №25 погиб сотрудник медучреждения, женщина 1969 года рождения, а также мужчина 1956 года рождения, сообщило представительство, передает ТАСС.
Ранения получила женщина 1956 года рождения.
Ранее в октябре в городе Горловка скончался подросток, получивший ранение в ходе обстрела украинских военных.