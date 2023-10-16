ЦБ представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Банк России представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Tекст: Вера Басилая

Цветовое оформление осталось прежним, но на лицевой тысячной купюре изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне– Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике в Казанском Кремле, Музей археологии и этнографии в Уфе, передает ТАСС.

Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия», на оборотной стороне – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что при создании модернизированных купюр использованы только собственные решения, без участия поставок материалов из недружественных государств.

По его словам, программное обеспечение для распознания банкоматами обновленных купюр уже разработано, и «Гознак» готов представить его работу уже на следующей неделе.

Ранее гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что возвращения в оборот пяти- и десятирублевых банкнот можно ожидать уже в 2023 году.

Напомним, зампредседателя Банка России Михаил Алексеев рассказал, что на новых банкнотах номиналом в 100 рублей появятся контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей.