Назван срок возвращения в оборот пяти- и десятирублевых банкнот

Гендиректор «Гознака» Трачук: Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться уже в 2023 году

Возвращения в оборот пяти- и десятирублевых банкнот можно ожидать уже в следующем году, сообщил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

Трачук в интервью «Известиям» отметил, что есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение, однако, предположил он, уже в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме.

При этом ситуация будет разной в зависимости от региона, сказал он. Если где-то, к примеру, будет недостаточно десятирублевых монет в обращении и возникнет потребность в банкнотах, то Банк России будет выпускать их в обращение именно в этом регионе, пояснил генеральный директор «Гознака».

По его словам, поскольку банкноты низких номиналов явно не предназначены для крупных расчетов и хранения, они будут обращаться в основном локально и лишь отдельными экземплярами попадать в соседние регионы. В некоторых регионах увеличения их числа в обращении и вовсе будет не видно, сказал он.

Трачук пояснил, что есть заметные различия в организации обращения монет и банкнот. Так, например, сильно разнятся логистические затраты: легкие купюры перевозить проще, чем тяжелые монеты.

Проблема заключается в том, что монеты стали меньше возвращаться в оборот, значит, их нужно дополнительно чеканить, доставлять. Все это добавляет аргументов в пользу банкнот, рассказал Трачук, признав, что банкнота объективно будет служить меньше и быстрее выходить из обращения.

Трачук отметил, что сложнее всего «Гознаку» было организовать выпуск пятирублевой купюры, поскольку печаталась она всего один раз – в 1997 году. Пришлось поднимать всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие, рассказал он.

Часть тиражей пяти- и десятирублевых пройдет лакирование, чтобы увеличить срок их службы, добавил он. В условиях активного обращения банкнота низкого номинала, например в 50 и 100 рублей, служит чуть больше года, а монета – больше 20 лет, рассказал Трачук.

Летом зампред ЦБ Сергей Белов сообщал, что Банк России может в конце этого года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года.

Банк России ранее представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной – памятник солдату из мемориала в Ржеве.