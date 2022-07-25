В России собрались вернуть десяти- и пятирублевые купюры

Банк России может в конце этого года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов.

Он пояснил, что изначально решение заменить такие банкноты на монеты пришло из-за их быстрого износа. При этом, признал зампред Центрального банка, чеканка металлических десяти рублей оказалась затратной.

«Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», – отметил Белов в интервью «Известиям».

С развитием технологий появилась возможность лакировать банкноты для увеличения срока их службы на 30%, добавил он. Кроме того, монеты плохо возвращаются в обращение, поскольку нередко остаются в копилках россиян, указал зампред ЦБ. Тем не менее речи о замене металлических денег номиналом пять и десять рублей купюрами не идет, они продолжат находиться в обращении, заверил собеседник газеты.

Белов также сообщил изданию, что Центробанк планирует возобновить выпуск десятирублевой купюры в конце года по образцу 1997 года, поскольку модификация банкноты запланирована на 2025 год.

«То же самое и по пятирублевке. Ее печать может начаться в конце года, если такое решение будет принято», – добавил Белов.

Банк России ранее представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной – памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также пройдут через модернизацию в период 2022-2025 годов. Так, выпуск обновленных 1000 и 5000 рублей в обращение ожидается в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году, а 10 и 50 рублей – в 2025 году.