Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?6 комментариев
Центробанк представил новые купюры 1000 и 5000 рублей
Центральный банк России представил и ввел в обращение новые банкноты 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На одной стороне изображен челябинский гранитный памятник «Сказ об Урале», созданный по мотивам сказок Павла Бажова, и стела «66-я параллель» в Салехарде (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)
На оборотной стороне – стела «Европа–Азия» (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)
На оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)
Как сказал на презентации зампредседателя ЦБ Сергей Белов, обновленные купюры имеют «усиленный защитный комплекс», повышенную износоустойчивость и снабжены QR-кодом, с помощью которого можно узнать о признаках подлинности банкнот (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)
Банкноты будут внедряться постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года, печать которых ЦБ прекратит (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)