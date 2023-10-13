  • Новость часаРоссийские средства ПВО за сутки сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины
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    Какое оружие поможет России добиться победы в спецоперации
    Путин сказал китайцам, чем является западный миропорядок
    ЦБ представил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
    Умер лауреат Нобелевской премии мира, угрожавший ковровыми бомбардировками Белграда
    Путин оценил потери украинского контрнаступления
    Израильский эксперт назвал способ уничтожить ХАМАС
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

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    16 октября 2023, 14:28 • Фоторепортаж

    Центробанк представил новые купюры 1000 и 5000 рублей

    Центральный банк России представил и ввел в обращение новые банкноты 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная купюра посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На одной стороне изображен челябинский гранитный памятник «Сказ об Урале», созданный по мотивам сказок Павла Бажова, и стела «66-я параллель» в Салехарде (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

    На оборотной стороне – стела «Европа–Азия» (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

    Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

    На оборотной стороне – Музей истории государственности татарского народа в Казани, башня Сююмбике в Казанском кремле, а также уфимский Музей археологии и этнографии (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

    Как сказал на презентации зампредседателя ЦБ Сергей Белов, обновленные купюры имеют «усиленный защитный комплекс», повышенную износоустойчивость и снабжены QR-кодом, с помощью которого можно узнать о признаках подлинности банкнот (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

    Банкноты будут внедряться постепенно и обращаться наравне с купюрами образца 1997 года, печать которых ЦБ прекратит (фото: Виталий Белоусов/РИА Новости)

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    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

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    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

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    Какое оружие поможет России добиться победы в спецоперации

    Поставки западных вооружений не могут утолить аппетит Киева: Украина просит у Запада оружие, способное поддерживать «военный паритет» с Россией. Однако именно у России имеется множество оружейных систем, аналогов которого у Украины не только нет в распоряжении, но и не предвидится – и которое поможет обеспечить России победу по итогам спецоперации. Подробности

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    Конфликт Израиля и ХАМАС превращается в большую войну

    Все больше стран вовлекаются в противостояние Тель-Авива и группировки ХАМАС. Так, Египет планирует созвать саммит по Палестине, Сирия и Ливан наносят удары по Израилю, а Иран предостерегает израильтян от проведения наземной операции. На фоне этого США отправляют уже второй авианосец в Средиземное море, прогнозируют дальнейшую эскалацию и допускают вмешательство Тегерана в противостояние. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследуют разные сторонние игроки в регионе и почему локальные разногласия перекинулись на весь регион. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

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