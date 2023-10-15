Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм

Tекст: Дмитрий Зубарев

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

«Но мы этого не скрываем, и я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передовых рубежах за их мужество и героизм», – передает ТАСС слова Путина.

По словам президента, российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

«То, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления», – сказал Путин.

Путин добавил также, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – отметил российский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления.