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    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    24 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    26 комментариев
    15 октября 2023, 10:11

    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов российских вооруженных сил в зоне СВО.

    В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

    «Но мы этого не скрываем, и я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передовых рубежах за их мужество и героизм», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам президента, российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

    «То, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления», – сказал Путин.

    Путин добавил также, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

     «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – отметил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления.

    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

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    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

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    14 октября 2023, 17:28
    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена

    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.

    Источник RT сообщил, что таким образом Кобаладзе хотел «повеселить аудиторию», а Ургант выступил в университете бесплатно.

    Отмечается, что деканат и ректорат МГИМО узнали о том, что юморист был на творческой встрече в вузе из интернета и якобы были удивлены, ведь к журналистике, и преподаванию это отношения не имеет. 

    Напомним, в апреле Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал.

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    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

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    14 октября 2023, 18:32
    В Госдуме рассказали о пользе выдачи в ЕС «паспортов демократии»

    Депутат Пискарев: Выдача в ЕС «паспорта демократии» уехавшим поможет выявить предателей

    Tекст: Вера Басилая

    Выдача в Европе «паспортов демократии» сбежавшим из России упростит работу правоохранительным органам по выявлению предателей, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Он подчеркнул, что тем, кто предал свою страну за бочку варенья, корзину печенья и «аусвайс», придется ответить по закону, и парламентариям ЕС можно сказать спасибо за упрощение работы в выявлении предателей и изменников Родины, передает ТАСС.

    Депутат считает, что этот документ смогут получить лишь те, кто «проявит себя усердием в очернении родной страны и помощи западным спецслужбам».

    Ранее Госдума приняла поручение о проверке уехавших из России, а потом вернувшихся релокантов на дискредитацию армии и руководства России.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан». Позже Володин заявил, что релоканты в ряде случаев могут подпасть под статью о госизмене, и предложил размещать их не в Магадане, а там, «где нет лета», на рудниках.

    Президент России Владимир Путин заявил, что каждый россиянин, где бы он ни находился, должен отвечать за нарушение российских законов.

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    14 октября 2023, 19:05
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, в связи с этим общественный, наземный и морской транспорт прекращает движение.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе в четверг.

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    14 октября 2023, 17:55
    Арестович призвал к смене власти на Украине

    Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина загнана в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Украины «исчерпало пределы своей компетенции», загнало страну в тупик, необходимо провести выборы, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович(внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) перечислил ошибки, которые совершили украинские власти. По его мнению, главные промахи Киева, это бессмысленная концентрация военных ресурсов на Артемовске, вместо того, чтобы бросить все силы на прорыв южного фронта, а также отсутствие каких-либо оборонных сооружений, таких как «линия Суровикина», пишет РБК.

    Он также считает, что киевские власти также совершили стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике, а именно: разрушение отношений с ближайшими соседями, поощрение коррупции, закручивание гаек внутри Украины.

    Также Арестович считает, что Россия «при всех ее недостатках обладает реальным суверенитетом, а мы – нет», Москва «принимает адекватные текущей ситуации решения», а правительство Зеленского – «коррупционные и неадекватные». Бывший советник офиса Зеленского считает, что киевские власти загнали страну в тупик, «исчерпали предел компетенции», поэтому необходимо провести выборы, они «дают надежду провести перезагрузку, дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

    В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.

    В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.

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    14 октября 2023, 18:38
    Беспилотник атаковал автомобиль с волонтерами ЕР в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль с сотрудниками администрации Харьковской области и активистами «Единой России» атаковал украинский БПЛА, пострадавших нет, сообщили в администрации региона.

    В сообщении администрации Харьковской области в Telegram-канале уточняется, что во время выполнения гуманитарной миссии сотрудники ВГА и активисты «Единой России» попали под удар беспилотника ВСУ, пострадавших нет.

    Ранее средства ПВО отразили атаку беспилотника над Белгородской областью.

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    14 октября 2023, 18:09
    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Минобороны:Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

    Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ атаковать БПЛА территорию Белгородской области, дрон самолетного типа уничтожен, сообщили в Министерстве обороны России.

    Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее сообщалось, что Украина пыталась атаковать Белгородскую и Брянскую области двумя беспилотниками.

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    14 октября 2023, 19:48
    В Раде пессимистично оценили дальнейшую поддержку Западом Украины

    В Раде пессимистично настроились на дальнейшую поддержку Запада Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать помогать Киеву, и не видит необходимых планов по оказанию Киеву поддержки.

    В интервью газете The New York Times Ясько заявила, что она настроена пессимистично по поводу дальнейшей помощи Украине западными странами. По ее словам, она не видит планирования для реальных действий, звучат просто заявления в поддержку Украины, передает RT.

    Также Ясько отметила, что политики начинают использовать Украину как тему для борьбы друг с другом, «страну используют в качестве инструмента».

    Ранее Military Watch Magazine писало, что Запад вынудит президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой из-за необходимости помогать Израилю.

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    15 октября 2023, 04:06
    Путин: Россия не видит в инициативе КНР «Один пояс, один путь» попытку кого-то подмять

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие воспринимают инициативу «Один пояс, один путь» как попытку кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, видим желание сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого, мы видим просто желание к сотрудничеству», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

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    15 октября 2023, 05:03
    Путин: Китай в отношениях с другими ничего никому не навязывает

    Tекст: Ольга Иванова

    Особенность выстраивания председателем КНР Си Цзиньпином своих отношений с другими состоит в том, что никто никому ничего не навязывает, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Для руководства сегодняшнего Китая под руководством председателя Си Цзиньпина это является такой особенностью в выстраивании отношений с другими – никто ничего никому не навязывает и не заставляет. Только предоставляются возможности и ищутся компромиссы», – цитирует его РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что «это то, что отличает предложенный председателем Китая проект «Один пояс, один путь» от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием».

    Путин добавил, что идеи России «по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства «Большой Евразии», они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества «Один пояс, один путь».

    Он также отметил, что Россия приветствует эту инициативу, предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

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    15 октября 2023, 08:07
    Путин: Си Цзиньпин смотрит в будущее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее, это его отличает от лидеров, которые приходят на «пять минут» покрасоваться, заявил президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно, это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке и также исчезают незаметно», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Глава российского государства подчеркнул, что «председатель Си Цзиньпин совершенно другой человек».

    «Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным, что договоренность будет исполняться, с обеих сторон причем», – сказал президент.

    Также Путин рассказал об опыте общения с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визитов в Россию.

    «Визит был председателя Си Цзиньпина в Россию, и мы потом поехали в Петербург. Ходили на крейсер «Аврора» вместе, катались на катере по реке Неве в Петербурге. И очень долго, подробно в абсолютно нейтральной доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», – сказал Путин.

    По словам Путина, когда Си Цзиньпин приезжал в Россию в марте, «был тоже очень хороший деловой визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений».

    «Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена», – сказал президент.

    Третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая. Путин в начале октября заявил, что надеется, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме «Один пояс, один путь» будут способствовать наращиванию российско-китайских связей.

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

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    15 октября 2023, 06:00
    Путин: Страны БРИКС – за многополярный мир

    Tекст: Ольга Иванова

    Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают концепцию создания многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, заявил президент России Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая.

    «Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира, никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Путин добавил, что «многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики».

    Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.

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    15 октября 2023, 10:29
    Путин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

    Путин: Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожной отрасли с Днем работников дорожного хозяйства, отметив, что дорожному комплексу принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Профессиональный праздник дорожников – День работников дорожного хозяйства – отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента России от 23 марта 2000 года, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас с профессиональным праздником. Дорожному хозяйству принадлежит особая роль в жизни нашей огромной страны, в развитии её экономики и инфраструктуры, в обеспечении надёжного, бесперебойного транспортного сообщения между регионами. И конечно, от результатов вашего созидательного труда во многом зависит социальное самочувствие и благополучие людей. Отмечу, что в дорожном комплексе работают специалисты самой высокой квалификации, зачастую представители целых трудовых династий, хорошо знающие и любящие своё дело», – говорится в сообщении.

    Сегодня, несмотря на сложную ситуацию, отрасль показывает свою эффективность, выходит на отличные показатели, все – благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению современных технологий, подчеркнул Путин.

    Президент особо отметил, что возводятся и ремонтируются сотни километров дорог и скоростных магистралей, уделяется приоритетное внимание дорожной сети в новых регионах, строительству обходов крупных городов, развитию международных логистических коридоров, совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства.

    «Уверен, что, приумножая замечательные традиции своих предшественников, работая на совесть, дорожники и впредь будут добиваться поставленных целей. Желаю вам успехов и всего наилучшего», – заключил Путин.

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