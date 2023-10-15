ПВО ночью сбила 27 БПЛА Украины над территорией России

Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.20 комментариев
Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.27 комментариев
Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.26 комментариев
Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта
В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».
Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.
По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».
Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».
Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.
Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.
У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.
Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.
На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.
Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.
Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.
The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада
Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».
«Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.
Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.
Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.
«Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.
Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.
Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города
По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».
Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.
Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.
«Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.
Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.
Modern Diplomacy: На Западе предположили «полное уничтожение» Украины
Западные политики из-за жажды власти загнали украинцев в мясорубку, пишет Бердан, передает канал «360». Обозреватель отмечает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, что подтверждают провалы ВСУ и неспособность украинских военных прорвать российскую линию обороны.
«Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум (…) и жажду власти», – указывает Бердан. Обозреватель предположил, что дальнейшая поддержка Запада приведет к «полному уничтожению Украины».
Ранее в США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.
Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы
Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.
Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.
Сейчас солдаты ВСУ продолжают рейды на лодках на острова, пытаясь накопить на правом берегу недалеко от реки военные запасы, передает ТАСС слова Сальдо.
Отмечается, что военные ВС России продолжают контролировать обстановку и «готовы к любому сценарию».
Пресс-секретарь МИД Польши Ясина уволен после требований извинений от Зеленского
В своей соцсети Х он сравнил профессию пресс-секретаря с сапером, который может взорваться на мине, передает РИА «Новости».
Также Ясина, заканчивая исполнять обязанности, «поблагодарил всех».
Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.
В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.
MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю
Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.
До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.
Экс-разведчик США Риттер заявил, что российская армия добилась впечатляющих успехов в ДНР
По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, а действующий американский президент Джо Байден ничего не может с этим сделать, передает РИА «Новости».
Риттер добавил, что США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины.
«Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», – резюмировал экс-разведчик.
Ранее на Западе предположили «полное уничтожение» Украины.
Global Times: Чиновники НАТО успокаивали возмущенного сокращением помощи со стороны Запада Зеленского в Брюсселе
По информации издания, высшие чиновники НАТО в попытке успокоить Зеленского пообещали предоставить дополнительную военную помощь на сумму более 2 млрд долларов до начала зимы, передает РИА «Новости».
Также в материале указано, что в Киеве могут быть причины для беспокойства с учетом ситуации в Израиле и борьбы за финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов.
Кроме того, авторы привели слова высокопоставленного американского чиновника, который отметил, что часть американского потока оружия может иссякнуть в течение нескольких месяцев.
В статье также отмечается, что и без обострения палестино-израильского конфликта военная помощь со стороны США и Запада Киеву достигла переломного момента.
В заключение авторы статьи подчеркивают, что поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада.
Ранее стало известно, что Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование.
Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях Польши и Украины
По мнению политика, не стоит драматизировать ситуацию относительно осложнения отношений Киева и Варшавы, по крайней мере, до 15 октября, когда в Польше состоятся выборы в парламент, так как власти сосредоточены на настроениях избирателей перед выборами, передает ТАСС.
Кулеба предположил, что тот, кто использует тему Волынской резни и тему зерна, получит больше голосов. «Такая их внутренняя логика», – сказал он.
Отношения Украины и Польши усложнились после того, как в сентябре Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет в одностороннем порядке.
В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, в связи с этим общественный, наземный и морской транспорт прекращает движение.
Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе в четверг.
Знание украинского языка у 20% киевских дошкольников близко к нулю, пишет издание «Обозреватель», передает РИА «Новости». В публикации говорится, что 65% детей в детсадах Киева используют русские и украинские слова, но социализация все равно проходит на русском, так как на нем проще общаться.
Для борьбы с проблемой авторы статьи предложили создать украинские разговорные клубы в дошкольных учреждениях, которые смогут посещать и дети, и их родители.
Ранее на Украине произошел скандал после того, как министр образования Оксен Лисовой не смог сдать экзамен на знание украинского языка.
Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина загнана в тупик
Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) перечислил ошибки, которые совершили украинские власти. По его мнению, главные промахи Киева, это бессмысленная концентрация военных ресурсов на Артемовске, вместо того, чтобы бросить все силы на прорыв южного фронта, а также отсутствие каких-либо оборонных сооружений, таких как «линия Суровикина», пишет РБК.
Он также считает, что киевские власти также совершили стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике, а именно: разрушение отношений с ближайшими соседями, поощрение коррупции, закручивание гаек внутри Украины.
Также Арестович считает, что Россия «при всех ее недостатках обладает реальным суверенитетом, а мы – нет», Москва «принимает адекватные текущей ситуации решения», а правительство Зеленского – «коррупционные и неадекватные». Бывший советник офиса Зеленского считает, что киевские власти загнали страну в тупик, «исчерпали предел компетенции», поэтому необходимо провести выборы, они «дают надежду провести перезагрузку, дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».
В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.
В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.