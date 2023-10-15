  • Новость часаДвижение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72
    В МИД резко отреагировали на заявление ПАСЕ о Путине
    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    В Норвегии обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи
    Израиль подготовился к наступлению «с воздуха, моря и земли»
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте
    В Тбилиси предложили Зеленскому думать об Украине, а не об Абхазии
    Фильм «Сказка» Сокурова не получил прокатное удостоверение
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    19 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    26 комментариев
    15 октября 2023, 00:11

    Старовойт: Над Курской областью сбили более 10 украинских БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Курском и Курским районом сбиты 12 украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино, никто из жителей не пострадал.

    Ранее Старовойт сообщил, что Украина обстреляла приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами, женщина получила осколочные ранения средней степени тяжести.

    14 октября 2023, 09:58
    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта

    Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

    Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования, пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец.

    В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

    Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

    По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».

    Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

    Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

    Коментарии (27)
    14 октября 2023, 13:52
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    Российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери противника составили до 170 военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ возле Ивановки, Синьковки и Тимковки Харьковской области.

    У Лимана Первого Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ за последние сутки составили до 215 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две машины пехоты, три пикапа, а также польская самоходная артустановка Krab.

    На Краснолиманском направлении ми действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ севернее Серебрянки ДНР.

    Нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Торским, Ямполовкой ДНР и Червоной Дибровой Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 30 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, отчитались в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки во взаимодействии с авиацией отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в под Андреевкой, Клещеевкой, Курдюмовкой и Марьинкой ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили до 185 военнослужащих, три бронtмашины, американская артсистема М777, гаубица Д-20, самоходная артустановка «Акация» и «Гвоздика», а также станция РЭБ «Буковель», подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (14)
    14 октября 2023, 14:59
    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте

    The Statesman: Киев на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада

    СМИ: Киев на грани из-за ситуации на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани в связи с ситуацией на фронте и сокращением помощи со стороны представителей Запада, пишет индийская газета The Statesman.

    Издание указывает, что Киев все еще надеется на быстрое завершение боевых действий, однако перед ним стоит вопрос выживания, а Зеленский тем временем призвал украинцев учиться жить в условиях войны по примеру Израиля, передает РИА «Новости».

    «Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая теперь под вопросом», – подчеркивается в статье.

    Также в материале уточняется, что долгожданное контрнаступление ВСУ все больше и больше ослабевает.

    Авторы публикации заверяют, что представители ЕС не станут принимать конфликт как новую реальность, тем более, что Европе невыгодно затягивание конфликта, однако для начала ведения мирных переговоров на условиях ЕС Киеву важно добиться лидирующего положения.

    «Это делает ситуацию тупиковой», – указывают эксперты.

    Авторы статьи пришли к заключению, что усталость от конфликта и экономические соображения лишают Киев поддержки западных стран, на которую она всецело полагается.

    Коментарии (24)
    14 октября 2023, 15:39
    В США рассказали, как изменятся границы Украины

    Полковник Макгрегор допустил, что Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

    В США рассказали, как изменятся границы Украины
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть территорий, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, Зеленский может отдать Одессу и Харьков, а «Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной, передает РИА «Новости».

    Также Макгрегор отметил, что без поддержки Штатов Украина не сможет сопротивляться.

    Он добавил, что в случае, если США перестанут поддерживать Украину, то же самое сделают другие члены НАТО.

    «Украина тогда вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского», – подчеркнул он.

    Ранее СМИ писали, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте.

    Коментарии (18)
    14 октября 2023, 10:53
    На Западе предположили «полное уничтожение» Украины

    Modern Diplomacy: На Западе предположили «полное уничтожение» Украины

    На Западе предположили «полное уничтожение» Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, а дальнейшая поддержка Киева может привести к полному уничтожению украинского государства, заявил обозреватель Modern Diplomacy Рич Бердан.

    Западные политики из-за жажды власти загнали украинцев в мясорубку, пишет Бердан, передает канал «360». Обозреватель отмечает, что Запад не сможет добиться успеха в конфликте на Украине, что подтверждают провалы ВСУ и неспособность украинских военных прорвать российскую линию обороны.

    «Становится все более очевидным, что выходки мировых лидеров принесли череду вреда и огромного ущерба, поскольку они стремятся удовлетворить свой потерявший границы ум (…) и жажду власти», – указывает Бердан. Обозреватель предположил, что дальнейшая поддержка Запада приведет к «полному уничтожению Украины».

    Ранее в США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях.

    Коментарии (36)
    14 октября 2023, 07:40
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    Сальдо сообщил о скоплении морской пехоты ВСУ у Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины стянули резервы в видео морской пехоты и понтонеров к правому берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сейчас солдаты ВСУ продолжают рейды на лодках на острова, пытаясь накопить на правом берегу недалеко от реки военные запасы, передает ТАСС слова Сальдо.

    Отмечается, что военные ВС России продолжают контролировать обстановку и «готовы к любому сценарию».

    Коментарии (12)
    14 октября 2023, 14:06
    Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому

    Пресс-секретарь МИД Польши Ясина уволен после требований извинений от Зеленского

    Пресс-секретарь МИД Польши уволен после требований к Зеленскому
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину отправили в отставку после высказывания о Волынской резне, спровоцировавшего дипломатический скандал.

    В своей соцсети Х он сравнил профессию пресс-секретаря с сапером, который может взорваться на мине, передает РИА «Новости».

    Также Ясина, заканчивая исполнять обязанности, «поблагодарил всех».

    Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.

    В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.

    Коментарии (6)
    14 октября 2023, 12:02
    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР

    Экс-разведчик США Риттер заявил, что российская армия добилась впечатляющих успехов в ДНР

    В американской разведке заявили об успехах ВС России в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные добились впечатляющих успехов в ДНР, заявил YouTube-каналу Gegenpol экс-разведчик США Скотт Риттер.

    По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, а действующий американский президент Джо Байден ничего не может с этим сделать, передает РИА «Новости».

    Риттер добавил, что США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины.

    «Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», – резюмировал экс-разведчик.

    Ранее на Западе предположили «полное уничтожение» Украины.

    Коментарии (6)
    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (2)
    14 октября 2023, 12:44
    GT: Чиновники НАТО успокаивали Зеленского в Брюсселе

    Global Times: Чиновники НАТО успокаивали возмущенного сокращением помощи со стороны Запада Зеленского в Брюсселе

    GT: Чиновники НАТО успокаивали Зеленского в Брюсселе
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе был возмущен сокращением западной помощи, чиновники НАТО пытались его успокоить, сообщает китайская газета Global Times.

    По информации издания, высшие чиновники НАТО в попытке успокоить Зеленского пообещали предоставить дополнительную военную помощь на сумму более 2 млрд долларов до начала зимы, передает РИА «Новости».

    Также в материале указано, что в Киеве могут быть причины для беспокойства с учетом ситуации в Израиле и борьбы за финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов.

    Кроме того, авторы привели слова высокопоставленного американского чиновника, который отметил, что часть американского потока оружия может иссякнуть в течение нескольких месяцев.

    В статье также отмечается, что и без обострения палестино-израильского конфликта военная помощь со стороны США и Запада Киеву достигла переломного момента.

    В заключение авторы статьи подчеркивают, что поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада.

    Ранее стало известно, что Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 17:17
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

    MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Переключение» на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, пишет Military Watch Magazine.

    Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

    До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (13)
    14 октября 2023, 15:55
    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях с Польшей

    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях Польши и Украины

    Кулеба нашел объяснение проблемам в отношениях с Польшей
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил проблемы в отношениях с Польшей стоящей перед польскими властями задачей учитывать настроение избирателей в преддверии выборов в парламент страны.

    По мнению политика, не стоит драматизировать ситуацию относительно осложнения отношений Киева и Варшавы, по крайней мере, до 15 октября, когда в Польше состоятся выборы в парламент, так как власти сосредоточены на настроениях избирателей перед выборами, передает ТАСС.

    Кулеба предположил, что тот, кто использует тему Волынской резни и тему зерна, получит больше голосов. «Такая их внутренняя логика», – сказал он.

    Отношения Украины и Польши усложнились после того, как в сентябре Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на сельскохозяйственную продукцию с Украины. Однако Польша, Венгрия и Словакия решили продлить запрет в одностороннем порядке.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 19:05
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    Воздушную тревогу объявили в Севастополе
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он написал, что объявлена воздушная тревога, в связи с этим общественный, наземный и морской транспорт прекращает движение.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Севастополе в четверг.

    Коментарии (0)
    14 октября 2023, 12:24
    В Киеве отметили проблему со знанием украинского языка детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подавляющее большинство воспитанников детских садов в Киеве не знают украинский язык, почти 20% даже не понимают его, пишут украинские СМИ.

    Знание украинского языка у 20% киевских дошкольников близко к нулю, пишет издание «Обозреватель», передает РИА «Новости». В публикации говорится, что 65% детей в детсадах Киева используют русские и украинские слова, но социализация все равно проходит на русском, так как на нем проще общаться.

    Для борьбы с проблемой авторы статьи предложили создать украинские разговорные клубы в дошкольных учреждениях, которые смогут посещать и дети, и их родители.

    Ранее на Украине произошел скандал после того, как министр образования Оксен Лисовой не смог сдать экзамен на знание украинского языка.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 17:55
    Арестович призвал к смене власти на Украине

    Экс-советник офиса Зеленского Арестович заявил, что Украина загнана в тупик

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Украины «исчерпало пределы своей компетенции», загнало страну в тупик, необходимо провести выборы, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович(внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) перечислил ошибки, которые совершили украинские власти. По его мнению, главные промахи Киева, это бессмысленная концентрация военных ресурсов на Артемовске, вместо того, чтобы бросить все силы на прорыв южного фронта, а также отсутствие каких-либо оборонных сооружений, таких как «линия Суровикина», пишет РБК.

    Он также считает, что киевские власти также совершили стратегические ошибки в государственном управлении, внешней и внутренней политике, а именно: разрушение отношений с ближайшими соседями, поощрение коррупции, закручивание гаек внутри Украины.

    Также Арестович считает, что Россия «при всех ее недостатках обладает реальным суверенитетом, а мы – нет», Москва «принимает адекватные текущей ситуации решения», а правительство Зеленского – «коррупционные и неадекватные». Бывший советник офиса Зеленского считает, что киевские власти загнали страну в тупик, «исчерпали предел компетенции», поэтому необходимо провести выборы, они «дают надежду провести перезагрузку, дать шанс тем, кто способен принимать решения, соответствующие реальной обстановке».

    В мае Арестович попал в российский список террористов и экстремистов.

    В начале года он покинул пост советника главы офиса президента Украины после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После отставки Арестович призывал сменить президента Украины.

    Коментарии (15)
    Главное
    Захарова отреагировала на обвинения в адрес России в «снабжении» ХАМАС
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки
    Американский флот поздравили открыткой с флагманом Северного флота ВМФ России
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    В Госдуме рассказали о пользе выдачи в ЕС «паспортов демократии»
    Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
    Тренер ХК «Торпедо» назвал преступлением игру «такими клюшками»

    Россия нашла, чем заменить для военных советские Ан-26 и Ан-72

    Перед Россией стоит задача заменить в парке Вооруженных сил устаревшие транспортники Ан-26 и Ан-72, которые летают уже более полувека. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что решение по ним найдено, но подробности не раскрыл. Эксперты называют три возможных претендента на обновление парка ВС РФ – Ил-112В, ТВРС-44 «Ладога» и совершенно новый проект Ил-212. У кого из них шансы встать на вооружение выше? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке

    Владимир Путин заявил о необходимости создания независимого государства Палестина – это станет основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С другой стороны, президент России признал право Израиля на самооборону. Таким образом, Москва вновь обозначила свой нейтралитет в данном вопросе. Почему равноудаленность стала основной позицией России в происходящих событиях и какие выгоды этот подход сулит Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина почувствовала прелюдию российского полномасштабного наступления

    Украинское командование оказалось не готово к крупномасштабному наступлению российских войск. Как пишут западные СМИ, активизация происходит не только под Авдеевкой, но и на других участках по всей линии фронта. Большие проблемы для ВСУ создают беспилотники и управляемые авиабомбы. В экспертной среде отмечают: происходящее – лишь прелюдия наступления российской армии, нельзя позволить противнику уйти в оборону и укрепиться в осенне-зимний период. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США меняют отношение к Израилю

      Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль для того, чтобы пообещать поддержку в войне против ХАМАС, но не удержался – и решил между делом пнуть Россию. Например, заявил, что его дед бежал из России от антисемитских погромов, хотя честнее было бы сказать – бежал из Киева.

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............