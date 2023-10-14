Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.15 комментариев
Появились кадры «обстрела колонны» уезжающих на юг жителей сектора Газа
Опубликованы кадры предположительно обстрела колонны уезжающих на юг жителей сектора Газа
В Сети опубликованы кадры, предположительно, обстрела армией обороны Израиля колонны жителей сектора Газа, которые перемещаются на юг анклава.
В соцсетях пишут, что на кадрах – удары Израиля по уезжающим в эвакуацию жителей сектора Газа, которых ранее они просили переместиться на юг анклава, передает RT.
Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.
Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.