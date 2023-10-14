Появились кадры «обстрела колонны» уезжающих на юг жителей сектора Газа

Израиль ввел бронетехнику в сектор Газа

Израильская армия провела рейды по поиску заложников в секторе Газа

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе рейдов ЦАХАЛ обзавелась доказательствами, которые могут помочь найти заложников, говорится в сообщении армии Израиля в ее Telegram-канале, передает РИА «Новости». Отмечается, что это не является началом наземной операции.

Также сообщается, что солдаты израильской армии «нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля».

Ранее военное крыло ХАМАС «Бригада Изз Ад-Дина аль-Кассама» заявило о гибели 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа.