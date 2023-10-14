ХАМАС заявил о гибели девяти заложников при израильских атаках

Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.8 комментариев
Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.8 комментариев
Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.20 комментариев
Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.18 комментариев
В сообщении говорится, что движение ХАМАС высоко оценивает позицию главы РФ в отношении конфликта с Израилем, блокады Газа и ударов по гражданскому населению, передает РИА «Новости».
ХАМАС добавил, что приветствует усилия Москвы по «прекращению израильских ударов по сектору Газа».
Ранее Путин призвал участников конфликта на Ближнем Востоке думать о гражданском населении.
«Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было – не только по масштабу, но и по характеру исполнения, – что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами», – сказал глава Российского государства, передает ТАСС.
В первую очередь, подчеркнул Путин, необходимо думать о гражданском населении в ситуации вокруг палестино-израильского конфликта. «Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ужесточение с обеих сторон, все-таки я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – сказал он.
Напомним, в результате атак ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян. При ударе Израиля по сектору Газа погибли не менее 950 человек.
Израильская армия провела рейды по поиску заложников в секторе Газа
В ходе рейдов ЦАХАЛ обзавелась доказательствами, которые могут помочь найти заложников, говорится в сообщении армии Израиля в ее Telegram-канале, передает РИА «Новости». Отмечается, что это не является началом наземной операции.
Также сообщается, что солдаты израильской армии «нейтрализовали ячейку террористов и инфраструктуру, расположенную в районе, в том числе ячейку ХАМАС, которая выпускала противотанковые ракеты по территории Израиля».
Ранее военное крыло ХАМАС «Бригада Изз Ад-Дина аль-Кассама» заявило о гибели 13 заложников при ударах Израиля по сектору Газа.
Самолеты сейчас находятся в зоне ответственности Центрального командования США, чтобы усилить воздушные операции на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой. Также сообщалось, что США могут отправить еще один авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к побережью Израиля.
По данным СМИ, в ходе рейдов, проведенных в секторе Газа за последние 24 часа, ЦАХАЛ обнаружила тела пропавших без вести израильтян. Также говорится об обнаружении предметов, которые «могут помочь в освобождении израильтян», передает РИА «Новости».
О проведении локальных рейдов с участием бронетехники по поиску заложников сообщалось в пятницу.
Ранее посольство России сообщало о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.
Посольство России: Количество погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек
По данным израильских компетентных органов, погибших россиян, а также граждан, имевших гражданство Израиля, увеличилось до 16 человек, передает ТАСС.
Известно, что в данный момент консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением сведений.
Кроме того, как минимум один россиянин находится в заложниках в секторе Газа.
Ранее посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.
Армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности»
В своей соцсети X он от лица властей Израиля призвал жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг – армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10.00 до 16.00 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».
Также была опубликована карта, согласно которой жителям приморских районов позволят попасть к улицам Салах ад-Дина и аль-Бахр.
Ранее в ООН заявили о десятках тысяч палестинцев, покинувших дома.
Как пишет Bild со ссылкой на рассылку еврейской общины, евреям нужно быть внимательнее и вести себя неприметно, а также следует избегать пропалестинских демонстраций и не носить открыто израильские или еврейские символы, передает РИА «Новости».
Ранее СНБ и МИД Израиля призвали израильских граждан, проживающих за границей, проявить особую осторожность из-за угроз палестинского движения ХАМАС устроить «день гнева» против евреев по всему миру. В ведомствах посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов».
Напомним, что после атаки ХАМАС на Израиль в Берлине прошло несколько демонстраций в поддержку боевиков радикального палестинского движения. В среду суд немецкой столицы запретил проведение в городе пропалестинских демонстраций.
Канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения.
Армия обороны Израиля пресекла попытку проникновения в страну группы ливанских террористов
Уточняется, что некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля, нескольких террористов армия Израиля ликвидировала с помощью беспилотника, передает ТАСС.
В ночь на субботу ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного объекта.
«Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», – передает ТАСС его слова.
Также он добавил, что происходящее на Ближнем Востоке стало возможным на фоне нарушений Израилем резолюций СБ ООН.
Небензя добавил, что Россия признает право Израиля на самозащиту, но считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.
Ранее Москва призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта и создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.
По данным телекомпании, администрация президента США Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации на основе данных, полученных от израильской стороны, передает ТАСС.
Так, 28 сентября сообщалось, что ХАМАС планирует нанести ракетный удар по границе с Израилем, 5 октября ЦРУ сообщило о росте мер по развитию армии со стороны ХАМАС, а 6 октября сообщалось о необычайном росте активности со стороны ХАМАС.
Но в докладе не было никаких тактических деталей по поводу операции ХАМАС.
«Проблема в том, что все это было «не ново». Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем», – считает собеседник CNN.
Напомним, юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС.
Bloomberg: Расширение конфликта в Израиле может спровоцировать глобальную рецессию
Так, издание подчеркивает, что конфликт на Ближнем Востоке, «подобно прежним войнам» в том регионе может подорвать мировую экономику и даже спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что Ближний Восток является важнейшим поставщиком энергоносителей и ключевого морского пути, поэтому конфликт вызовет потрясения по всему миру.
В материале указано, что мировая экономика все еще уязвима, она пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине.
«Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию», – заверили авторы статьи.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года.
Палестинское движение ХАМАС заявило, что нанесло ракетный удар в сторону Тель-Авива
В заявлении указано, что ракетная атака проведена по Тель-Авиву в ответ на распоряжения о перемещении палестинцев из северной части Газы и нападения на мирных жителей сектора, передает ТАСС.
Ранее в субботу армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности».
Также есть угроза столкнуться с «беспрецедентной гуманитарной катастрофой», заявил Небензя, выступая перед журналистами на заключительном заседании СБ ООН, передает ТАСС.
Он подтвердил, что Москва внесла в СБ ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, выразив готовность стать посредником в конфликте.
Ранее Россия призвала освободить заложников в зоне палестино-израильского конфликта.
Также Москва предлагает Совету безопасности ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект резолюции.
В документе говорится, что «СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». В документе строго осуждаются насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Также есть призыв создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц и для доставки помощи.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за немедленное завершение конфликта между Израилем и Палестиной.