ХАМАС назвал условие для переговоров по выдаче заложников Израилю

ХАМАС отказался менять заложников до прекращения атак Израиля

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью итальянской газете la Repubblica Хамдан заявил, что ХАМАС не будет вести переговоры по освобождению заложников под огнем, передает РИА «Новости».

«Я не думаю, что произойдет обмен пленными, пока Израиль не прекратит нападения», – сказал он. Хамдан подчеркнул, что взятые в заложники израильтяне являются военнопленными.

Он также заявил, что жители Газы не будут переезжать в соответствии с предложениями Израиля, «кроме как для того, чтобы вернуться в деревни, которые были отобраны у них в 1948 году».

Кроме того, ХАМАС отверг утверждения о жертвах нападения на музыкальный фестиваль Nature Party. Один из лидеров движения заявил об отсутствии свидетельств смертей на мероприятии. «Эту историю рассказывают только израильтяне. Нашей целью было нападение на военных», – сказал он.

Ранее в Израиле отказались давать свет и воду Газе до освобождения заложников.