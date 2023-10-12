  • Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии
    На самолете SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    ГУР МО Украины признало, что ВСУ «выбились из графика»
    В Израиле отказались давать свет и воду Газе до освобождения заложников
    США заменили скандального посла в Грузии
    Захарова: США знали о подготовке к столкновениям на Ближнем Востоке
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    4 комментария
    12 октября 2023, 12:45

    В Израиле отказались давать свет и воду Газе до освобождения заложников

    Глава Минэнергетики Израиля Кац: Израиль не вернет свет и воду в сектор Газа, пока заложники не будут освобождены

    Tекст: Александра Юдина

    Израиль не возобновит поставки электроэнергии, воды и топлива в сектор Газа, пока палестинские радикалы не освободят всех израильских заложников, заявил глава Минэнергетики еврейского государства Исраэль Кац.

    По его словам, жителям Газа не следует рассчитывать на гуманитарную помощь – «ни один выключатель электричества не будет нажат, ни один кран воды не будет открыт, ни одна цистерна с топливом не приедет, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», передает ТАСС

    «Гуманитарное в обмен на гуманитарное. И пусть никто не учит нас морали», – заявил Кац.

    Ранее Египет отказался открывать гуманитарные коридоры для беженцев из Газы.

    11 октября 2023, 19:54
    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле

    Jerusalem Post сообщила об инциденте у ядерного центра в Израиле

    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент», пишет газета Jerusalem Post.

    «Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», – пишет Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Между тем, как сообщают Telegram-каналы, недалеко от ядерного центра в Димоне прогремел взрыв.

    Как передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», под обстрелами находятся город Хайфа, расположенный в 40 км от границы с Ливаном, и город Димона, где располагается ядерный центр страны. Предположительно, ХАМАС впервые задействовал ракеты R-160 дальностью 160 км.

    Ранее СМИ рассказали о летящих в сторону Израиля из Ливана десятках беспилотников.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 16:12
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС отвергло информацию о том, что радикалы во время операции на территории Израиля близ сектора Газа якобы атакуют мирных жителей и убивают детей, следует из заявления радикального движения.

    В заявлении указано, что ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей, передает ТАСС.

    Также представители движения отметили, что такие обвинения «направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против палестинского народа».

    Кроме того, в заявлении говорится о том, что ХАМАС действует исключительно «против военной машины Израиля и выстроенной властями Израиля системы безопасности».

    В заключение представители движения призвали западные СМИ «быть объективными и профессиональными в освещении последних событий вокруг сектора Газа и не принимать слепо идеологию израильского режима».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.

    Ранее израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Коментарии (51)
    11 октября 2023, 17:15
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все рейсы тель-авивского международного аэропорта Бен-Гурион остановлены в среду, сообщили израильские государственные средства массовой информации.

    В воздушной гавани приостановлены вылетающие рейсы, находящиеся в небе самолеты ожидают возможности приземлиться, сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

    До этого боевое крыло ХАМАС «Бригада Из эд-Дина аль-Кассама» объявило об обстреле аэропорта.

    Коментарии (8)
    12 октября 2023, 10:58
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    @ @DavidHStern

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Армии обороны Израиля Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских эмигрантов Ольги и Михаила, трагически погибла в субботу в бою с боевиками группировки ХАМАС на базе Урим СИГИНТ (примерно в 30 км от Беэр-Шевы на юге страны).

    О смерти Алины Правосудовой семья узнала только спустя два дня. «Армия обороны Израиля с сожалением сообщает вам, что ваша дочь пала в бою», – сообщили представители ЦАХАЛ родителям девушки, которые проживают в «скромном старом здании в районе Кирьят-Элиэзер в Хайфе», пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    В статье говорится, что Алина, которую друзья ласково называли «Рыжей», родилась в Израиле и «преуспела во всех начинаниях»: в учебе и балете. Кроме того, девушка занималась боевыми искусствами в школе айкидо, принадлежавшей ее бабушке и дедушке, в Хайфе.

    Несколько лет назад девушка начала работать в MDA – израильской медицинской службе «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф. Поступила на службу в ЦАХАЛ.

    В прошлую субботу, 7 октября, Правосудова была дежурным офицером, следившим за окончанием шаббата. Как рассказали изданию друзья девушки, когда террористы проникли на базу, она вступила с ними в ожесточенный бой, в котором ей не удалось выжить. Сообщается, что своими действиями она спасла жизни коллег-женщин, некоторые из которых все еще находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

    Кроме родителей и бабушки с дедушкой, у Алины Правосудовой остался 15-летний брат.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле.

    Коментарии (39)
    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (15)
    11 октября 2023, 23:43
    Зеленский собрался посетить Израиль

    Axios сообщил о намерении Зеленского посетить Израиль

    Зеленский собрался посетить Израиль
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские и израильские чиновники заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль, сообщили СМИ.

    Как сообщает Axios, Киев передал офису главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху официальный запрос на согласование поездки. Стороны обсуждают этот вопрос, переговоры пока остаются на ранней стадии, дата возможного визита не определена, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

    Коментарии (29)
    11 октября 2023, 14:04
    Израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа

    Политолог Саймон Ципис: Критерий успеха наступления Израиля – это ликвидация ХАМАС

    Израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Израиль с помощью наступления на сектор Газа хочет уничтожить ХАМАС и вернуть заложников домой. У ЦАХАЛ есть опыт ведения городских боев, который поможет осуществить эту операцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.

    «Перед Израилем в ходе наступления на сектор Газа стоят две основные задачи. Первая цель – ликвидация ХАМАС. Вторая – это освобождение ранее захваченных боевиками заложников, а также возвращение тел погибших на родину. Операция может занять около года», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Критерий успеха наступления Израиля – это ликвидация ХАМАС. Кроме того, позитивным результатом будет взятие под контроль сектора Газа и установление на данной территории военной администрации. Это позволит сохранить порядок, а также не допустить гуманитарной катастрофы с помощью поставок продовольствия и медицинского оборудования», – отмечает собеседник.

    «Газа очень плотно застроена и заселена, но у ЦАХАЛ есть опыт боев в городских условиях. Израильская армия будет действовать малыми мобильными группами без использования бронетехники и артиллерии. ХАМАС использует для обороны все, что у него есть в наличии, в том числе смертников. Кроме того, следует ожидать, что боевики прикроются живым щитом из мирного населения», – подчеркнул эксперт.

    «Также армия Израиля имеет моральные ориентиры и не будет убивать мирных жителей и издеваться над ними, как это делает ХАМАС. Однако боевиков она будет уничтожать. Пленных ЦАХАЛ, скорее всего, брать не будет, так как среди них могут быть смертники. От палестинцев же следует ожидать казней и пыток гражданских заложников и попавших к ним солдат», – резюмировал Ципис.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) восстановил контроль над районом вторжения боевиков и переходит к полноценному наступлению. Он отметил, что ХАМАС «пожалеет» о нападении, а сектор Газа больше не будет прежним. Также он заявил об отмене всех правил ведения войны и объявил об отсутствии военных судов для израильтян.

    Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, которые ХАМАС использует для «финансирования терроризма». Также были поражены 200 объектов в Аль-Фуркане и еще 70 целей истребители ЦАХАЛ уничтожили в районе Дарадж-Туффаха.

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (25)
    12 октября 2023, 09:52
    Лавров призвал к созданию Палестинского государства

    Лавров призвал серьезно отнестись к решениям СБ ООН о создании Палестинского государства

    Лавров призвал к созданию Палестинского государства
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия выступает за немедленное завершение конфликта между Израилем и Палестиной и надеется, что после этого все всерьез отнесутся к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны палестино-израильского конфликта, по словам Лаврова, должны соблюдать гуманитарное право, не прибегать к террористическим акциям и избегать неизбирательного применения силы, жертвами которого могут стать гражданские лица с обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Лавров сообщил также, что конфликт между Израилем и Палестиной обсуждался главами внешнеполитических ведомств стран СНГ. Все участники Содружества, по его словам, придерживаются единого мнения и считают необходимым прекратить боестолкновения.

    Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (19)
    11 октября 2023, 20:27
    Путин: Россия может помочь в решении конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

    «У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом. На мой взгляд, Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    Президент также отметил беспрецедентную остроту палестино-израильского конфликта. «Острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде (больше) не видим», – указал он.

    Ранее премьер Ирака попросил Путина инициировать прекращение огня между Палестиной и Израилем.

    Коментарии (33)
    12 октября 2023, 01:43
    Уроженец Волгограда погиб в боях в Израиле

    Погиб служивший в армии Израиля уроженец Волгограда Дмитрий Решетников

    Tекст: Антон Антонов

    Уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле, сообщила Волгоградская еврейская община.

    В сообщении на странице общины в соцсети «ВКонтакте» говорится, что Решетников погиб, «защищая Израиль от рук террористов, за свой народ и свою страну». Указывается, что Решетников – «боец взвода 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы «ОР АВНЕР», активист проекта ENERJEW-Волгоград».

    Он несколько дней считался пропавшим без вести, но в итоге был подтвержден факт гибели. «Посольство Израиля будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль», – говорится в сообщении.

    На днях стало известно, что во время эскалации в Израиле погиб 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, который переехал в Израиль в 1992 году. Он погиб во время боев в городе Сдерот.

    Коментарии (34)
    11 октября 2023, 14:19
    На здании мэрии британского Шеффилда установили флаг Палестины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Участники акции в поддержку Палестины, проходящей в городе Шеффилд, сорвали флаг Израиля со здания мэрии и установили флаг Палестины, пишет газета The Independent.

    Один из демонстрантов накануне вечером забрался на здание мэрии и заменил флаг под одобрительные возгласы толпы, передает ТАСС.

    Участники выкрикивали лозунги в поддержку Палестины, среди которых был «От реки и до моря Палестина будет свободной», который, по словам главы МВД Великобритании Суэллы Браверман, может быть признан экстремистским.

    Власти города осудили решение сорвать израильский флаг, вывешенный в знак солидарности с народом Израиля после столкновений с боевиками ХАМАС.

    Коментарии (5)
    11 октября 2023, 21:46
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    @ U.S. Navy Photo/Mass Communication Specialist 3rd Class Ryan D. McLearnon

    Tекст: Кристина Цыцура

    Второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби.

    По его словам, переброска была давно запланирована, сейчас авианосец и его ударная группа направляются в зону ответственности Европейского командования, передает ТАСС.

    Сначала им предстоит пройти через Атлантический океан и в Средиземное море, «где они будут в готовности при необходимости», рассказал он.

    В США о планах отправить авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к израильскому побережью говорили еще во вторник.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Коментарии (14)
    12 октября 2023, 06:15
    Байден призвал Израиль соблюдать «правила войны»

    Байден заявил о необходимости для Израиля соблюдать «правила войны» в борьбе против ХАМАС

    Tекст: Антон Антонов

    Израилю при ведении боевых действий против палестинского движения ХАМАС нужно следовать «правилам войны», заявил президент США Джо Байден.

    Байден выступил перед представителями еврейских общественных организаций США. Он заявил, что соблюдение этих «правил» Израилем «со всем гневом и разочарованием» остается «действительно важным», передает РИА «Новости».

    Президент США выразил уверенность в том, что «Израиль делает все, что в его силах, чтобы сплотиться». США обещали предпринять все усилия, чтобы «Израиль добился успеха», передает ТАСС.

    Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

    Коментарии (8)
    12 октября 2023, 09:33
    Египет отказался открывать гуманитарные коридоры для беженцев из Газы

    Reuters: Власти Египта отказались открывать гуманитарные коридоры для беженцев из Газы

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Египта отказались от любых предложений по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в секторе Газа, сообщает Reuters.

    По информации источников в египетских службах безопасности, руководство Египта отвергло предложения открыть безопасные коридоры для беженцев, покидающих анклав, передает ТАСС.

    Ранее Египет заявил, что считает недопустимыми попытки ликвидировать «дело палестинцев» военным путем или переселением жителей сектора Газа в другие страны региона.

    Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что израильские военные якобы посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и уйти в Египет. Президент России Владимир Путин заявил, что советы палестинцам выехать в Египет не способствуют миру. Израильские военные заверили, что призвали жителей Газы покинуть ряд зон, но не выезжать в Египет.

    Коментарии (6)
    12 октября 2023, 00:26
    Нетаньяху заявил, что члены ХАМАС «могут уже сейчас считать себя мертвыми»

    Нетаньяху объявил о чрезвычайном правительстве в Израиле и заявил, что члены ХАМАС «могут считать себя мертвыми»

    Нетаньяху заявил, что члены ХАМАС «могут уже сейчас считать себя мертвыми»
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Израиле сформировали чрезвычайное правительство, «все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Один из лидеров оппозиции Бени Ганц присоединился на время к правительству Нетаньяху, передает «Интерфакс».

    Нетаньяху заявил, что стороны «отложили все остальные соображения, потому что судьба страны сейчас на кону». По его словам, «народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино», а главная задача властей – победа над ХАМАС, передает ТАСС.

    Министр обороны Йоав Галант заявил, что израильские войска перешли в наступление на ХАМАС. Он сказал: «Мы сотрем ХАМАС с лица земли». Ганц также сказал, что главная задача Израиля сейчас – «победить в войне».

    Напомним, Тель-Авив заявил о переходе к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что израильская армия восстановила контроль над районом вторжения боевиков и готова начать продвижение вглубь удерживаемых ими территорий.

    Коментарии (19)
    Главное
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении
    Уроженец Волгограда погиб в боях в Израиле
    Шольц заявил о недопустимости в Германии демонстраций в поддержку ХАМАС
    Эксперты объяснили нежелание Египта принимать беженцев из сектора Газа
    Министр посольства Эквадора найден мертвым в центре Москвы
    Финляндия начала расследование разговора Вована и Лексуса с главой МИД страны
    Wildberries начал сбор комиссии за оплату с карт Visa и Mastercard

    Кому выгоден подрыв газопровода в Финляндии

    Россия обеспокоена новостями о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией, учитывая опасные прецеденты терактов против «Северных потоков». В Финляндии не исключают, что это могла быть диверсия. На Западе уже появились мысли, что это месть России. Кому на самом деле выгоден подрыв нового газопровода и как это можно использовать против российского СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Поддержка палестинцев вызвала раскол среди либералов Запада

    Новый виток конфликта на Ближнем Востоке привел к очередному расколу на Западе. В то время как правительства стран ЕС и США безоговорочно поддержали Израиль, в ряде городов Европы и Штатов прошли митинги в поддержку Палестины. Причем некоторые акции носили подчеркнуто антисемитский характер. О каких политических силах и движениях идет речь и почему в США усугубляется раскол между сторонниками и противниками Израиля? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............