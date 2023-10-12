Египет отказался открывать гуманитарные коридоры для беженцев из Газы

ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей

Tекст: Александра Юдина

В заявлении указано, что ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей, передает ТАСС.

Также представители движения отметили, что такие обвинения «направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против палестинского народа».

Кроме того, в заявлении говорится о том, что ХАМАС действует исключительно «против военной машины Израиля и выстроенной властями Израиля системы безопасности».

В заключение представители движения призвали западные СМИ «быть объективными и профессиональными в освещении последних событий вокруг сектора Газа и не принимать слепо идеологию израильского режима».

Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.

Ранее израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.