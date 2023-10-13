ХАМАС заявил об обстреле штаба израильской армии

Сенатор: Израильтяне и палестинцы понимают ложь Запада о позиции России

Сенатор Долгов: Запад ставит Россию в один ряд с ХАМАС, чтобы переложить вину за конфликт

Tекст: Илья Абрамов

«Заявление замглавы Еврокомиссии о том, что Турция должна сделать выбор между НАТО и Россией с ХАМАС направлено на решение нескольких задач. Во-первых, эти слова призваны разрушить связи между Москвой и Анкарой. Эрдоган, несмотря на наличие некоторых разногласий с Россией, стремится развивать с нами взаимовыгодные отношения. Это не нравится США и ЕС», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Вторая задача – искажение позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту. Западные страны пытаются переложить вину за эскалацию на Россию. Однако именно Европа бесконтрольно посылала деньги палестинским организациям. Не исключено, что часть этих средств уходила экстремистам», – отмечает собеседник.

«Россия выступает за мир на Ближнем Востоке. Безусловно, мы осуждаем терроризм, но считаем, что отвечать на него масштабными бомбардировками сектора Газа – не выход. Это будет только множить круг ненависти между сторонами конфликта. Поэтому необходимо политическое урегулирование ситуации», – подчеркивает он.

«Россия может и должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта. Также в ситуацию необходимо вмешаться ООН. США и Европа также могли бы поучаствовать в мирном процессе, но пока не хотят этого делать. Вместо этого они искажают нашу позицию. Но у них ничего не выйдет. Среди палестинцев и израильтян много здравомыслящих людей, которые видят реальную точку зрения Москвы», – резюмировал Долгов.

Ранее замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Турция должна выбрать, находится ли она на стороне ЕС и НАТО или же на стороне России, Ирана и палестинского движения ХАМАС.

Он сказал, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку». Поэтому Турция должна выбрать на какой стороне истории она хочет быть. «С нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – отмечает Схинас.

По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.

Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, страны готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта.

Позже турецкий лидер отмечал, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, лишенное какого-либо морального обоснования. Такие действия, по словам Эрдогана, могут привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене.

Президент Турции заявил, что конфликт ведется постыдными методами и больше напоминает не войну, а массовое убийство. Анкара считает неправильными какие-либо действия против гражданского населения. «Мы считаем, у войны также есть мораль, и стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа», – подчеркнул Эрдоган.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил позицию России в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что Москва придерживается сбалансированного подхода и сохраняет равную дистанцию к обеим сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

Песков также напомнил, что у России есть давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами. С Израилем Россию объединяют миллионы соотечественников, которые переехали в эту страну, и забота о безопасности этих людей.