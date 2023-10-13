ХАМАС заявил об обстреле штаба израильской армии

Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.2 комментария
Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.2 комментария
Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.5 комментариев
Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.11 комментариев
МИД: Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо может привести к серьезной эскалации
В МИД отметили, что удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями израильских ВВС оказались гражданские объекты. Кроме того, жизни ни в чем не повинных людей были подвергнуты опасности, под угрозой оказалась и безопасность международного авиасообщения, следует из сообщения на сайте МИД России.
В дипведомстве подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.
Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.
Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о палестинских «малышах в инкубаторах» в секторе Газа
В ходе интервью в прямом эфире на телеканале Sky News Беннету был задан вопрос о том, что же «будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа». «Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» – приводит его слова РИА «Новости».
Он сказал, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. Кроме того, Беннет заявил, что не собирается «подавать воду и электричество врагу», хотя, «если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством – пожалуйста». Ведущий призвал Беннета не повышать голос, возникла небольшая словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес ведущего.
Как сообщил накануне представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, боевики ХАМАС обезглавливали детей во время нападения на Израиль. ХАМАС ранее отрицал обвинения в массовом убийстве детей, но, как сообщил Конрикус газете The Guardian, это произошло в кибуце Беэри. По его словам, «было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», пишет РБК.
После этого в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) были опубликованы фотографии, как утверждается, убитых и сожженных боевиками ХАМАС младенцев. Сообщается, что эти снимки Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену, передает Ura.ru.
Кроме того, ранее СМИ сообщили, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.
Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки
Дюжаррик сообщил, что информация поступила «незадолго до полуночи». Как заявили «связные офицеры в израильских вооруженных силах» руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, «все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы», передает РИА «Новости».
Такие же указания касаются «всех сотрудников ООН» и лиц, находящихся в «учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». ООН полагает, что подобное перемещение «невозможно без разрушительных гуманитарных последствий», и призывает «отменить такой приказ, если он будет подтвержден». В противном случае, сказал Дюжаррик, «то, что уже является трагедией» станет «катастрофической ситуацией».
Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к «полноценному наступлению» на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.
Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа
«Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.
Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.
«Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.
Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».
Решение Молдавии не проводить централизованную эвакуацию граждан из Израиля привело к скандалу
Власти Молдавии заявили, что гражданам страны для эвакуации из Израиля следует воспользоваться коммерческими авиарейсами. Шор сообщил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, но власти страны не позволили самолету приземлиться в Кишиневе. По версии МИД Молдавии, рейс задерживается из-за большого числа полетов в аэропорту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Orizont TV.
Представитель Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика заявила, что ОГА получил запрос на выполнение чартерного рейса из Израиля с молдавскими гражданами днем в четверг, регламент позволяет рассматривать подобную заявку в течение 48 часов, поэтому разрешение будет выдано после того, как пройдут все проверки, поскольку «самолет должен прибыть из зоны повышенного риска».
«Весь день организованный мною чартерный самолет с молдавскими семьями с детьми ждал разрешения на вылет в Кишинев из израильского аэропорта Бен-Гурион. И только в ночи мы получили это разрешение. <...> Вылет перенесен на утро. Всем пассажирам мы организовали трансфер и проживание в гостинице», – приводит ТАСС слова Шора.
Напомним, в список России на эвакуацию из сектора Газа вошли граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Палестины.
Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией
«Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.
«И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.
«Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.
Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.
В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.
В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.
Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.
Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил о возможном «открытии других фронтов» против Израиля
Абдоллахиян призвал исламские страны «не мириться с преступлениями» Израиля, который лишает «гражданское население воды и электричества», а также ведет «непрерывные бомбардировки жилых районов». По его словам, Иран оказывает «политическую и информационную поддержку палестинскому сопротивлению». Кроме того, по словам министра, между Ираном и Саудовской Аравией есть «координация в рамках общей стратегии по поддержке Палестины», передает ТАСС со ссылкой на Al Mayadeen.
Напомним, состоялся первый телефонный разговор президента Ирана Эбрахима Раиси с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, обсуждалась ситуация в Палестине. Тегеран называют главным выгодополучателем от текущих событий вокруг Израиля и сектора Газа.
Схинас заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку», передает ТАСС со ссылкой на Naftemporiki.
«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – заявил Схинас.
По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.
Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали Израиль и Палестину незамедлительно прекратить огонь. Эрдоган считает, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, на Ближнем Востоке происходит не война, а массовое убийство.
В сообщении говорится, что на фоне израильской операции в секторе Газа «Железные мечи» движение ХАМАС призвало сторонников по всему миру «провести «день гнева» и атаковать израильтян и евреев». Израиль считает, что в пятницу пройдут протестные акции, которые могут обернуться насилием, пишет «Коммерсант».
СНБ и МИД Израиля посоветовали гражданам за границей «быть бдительными, держаться подальше от демонстраций и протестов». Ведомства заверили, что намерены проводить работу по всему миру, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.
Прошлой ночью принадлежащие Армии обороны Израиля истребители нанесли удары по 750 объектам движения ХАМАС на севере сектора Газа.
Путин: Израиль имеет право на защиту, но нужно создание независимой Палестины
Целью мирных переговоров, по словам Путина, «должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем». Израиль, как отметил президент, «подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке и, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование». Глава государства добавил, что «нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами», передает ТАСС.
«В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы [двум независимым государствам] просто не существует», – добавил российский лидер.
Беспрецедентное обострение палестино-израильского конфликта стало масштабной трагедией для израильтян и палестинцев, сказал Путин. «То, что случилось, та масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке», – подчеркнул глава государства.
Путин также заявил, что проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, потери мирного населения будут неприемлемые.
Сенатор Долгов: Запад ставит Россию в один ряд с ХАМАС, чтобы переложить вину за конфликт
«Заявление замглавы Еврокомиссии о том, что Турция должна сделать выбор между НАТО и Россией с ХАМАС направлено на решение нескольких задач. Во-первых, эти слова призваны разрушить связи между Москвой и Анкарой. Эрдоган, несмотря на наличие некоторых разногласий с Россией, стремится развивать с нами взаимовыгодные отношения. Это не нравится США и ЕС», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Вторая задача – искажение позиции Москвы по палестино-израильскому конфликту. Западные страны пытаются переложить вину за эскалацию на Россию. Однако именно Европа бесконтрольно посылала деньги палестинским организациям. Не исключено, что часть этих средств уходила экстремистам», – отмечает собеседник.
«Россия выступает за мир на Ближнем Востоке. Безусловно, мы осуждаем терроризм, но считаем, что отвечать на него масштабными бомбардировками сектора Газа – не выход. Это будет только множить круг ненависти между сторонами конфликта. Поэтому необходимо политическое урегулирование ситуации», – подчеркивает он.
«Россия может и должна сыграть важную роль в урегулировании конфликта. Также в ситуацию необходимо вмешаться ООН. США и Европа также могли бы поучаствовать в мирном процессе, но пока не хотят этого делать. Вместо этого они искажают нашу позицию. Но у них ничего не выйдет. Среди палестинцев и израильтян много здравомыслящих людей, которые видят реальную точку зрения Москвы», – резюмировал Долгов.
Ранее замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Турция должна выбрать, находится ли она на стороне ЕС и НАТО или же на стороне России, Ирана и палестинского движения ХАМАС.
Он сказал, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку». Поэтому Турция должна выбрать на какой стороне истории она хочет быть. «С нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – отмечает Схинас.
По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.
Напомним, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, страны готовы содействовать возобновлению мирных переговоров сторонами конфликта.
Позже турецкий лидер отмечал, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, лишенное какого-либо морального обоснования. Такие действия, по словам Эрдогана, могут привести Израиль в совершенно нежелательное для него место на мировой арене.
Президент Турции заявил, что конфликт ведется постыдными методами и больше напоминает не войну, а массовое убийство. Анкара считает неправильными какие-либо действия против гражданского населения. «Мы считаем, у войны также есть мораль, и стороны должны ее соблюдать. К сожалению, этот принцип грубо нарушается в конфликтах в Израиле и секторе Газа», – подчеркнул Эрдоган.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил позицию России в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что Москва придерживается сбалансированного подхода и сохраняет равную дистанцию к обеим сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.
Песков также напомнил, что у России есть давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами. С Израилем Россию объединяют миллионы соотечественников, которые переехали в эту страну, и забота о безопасности этих людей.
Израильская авиакомпания решила отправиться за резервистами впервые за 40 лет в шаббат
В компании сообщили, что солдаты-резервисты будут бесплатно возвращены в субботу на двух самолетах Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока, расходы по перелету возьмет на себя сама El Al, а также США, передает ТАСС.
Газета уточняет, что рейсы будут выполняться вопреки иудейским религиозным правилам, запрещающих путешествовать в шаббат, для этого было получено разрешение духовенства.
Ранее израильская армия сообщила о призыве на службу 300 тыс. резервистов в связи с началом военных действий вокруг сектора Газа, и еще 350 тыс. резервистов в европейских странах.
Сухогруз с зерном с Украины столкнулся в Мраморном море с судном, шедшим из России
Как уточнил источник РИА «Новости», одним из судов был 122-метровый сухогруз HAJE HALIMEH, перевозивший пшеницу. Он шел из украинского порта Измаил в Валенсию. Вторым был сухогруз ASOMATOS длиной в 169 метров, который с зерном на борту шел из порта Кавказ в России в израильский Ашдод.
Первое судно ходит под флагом Коморских островов, второе – под флагом Панамы.
По данным источника, в результате происшествия судна получили материальный ущерб, однако никто не пострадал. Также не зафиксировано экологического ущерба.
Как сообщили в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков, ASOMATOS перевозил 25 тыс. тонн зерна. На судне находился 21 член экипажа, россиян среди них нет. Большинство – индонезийцы (14 человек), пятеро являются гражданами Египта, двое – Румынии, один грек.
По их данным, в последние дни Трамп провел телефонные переговоры с произраильскими союзниками Республиканской партии и спонсорами, желающими знать, как Трамп в случае переизбрания будет решать израильско-палестинские вопросы, передает «Интерфакс».
Как пишет журнал, Трамп предложил прекратить помогать палестинцам, а также захватить деятелей ХАМАС.
The Rolling Stone указывает: экс-президент США выразил желание, чтобы Нетаньяху ушел к тому времени, когда Трамп в 2025 году потенциально вернется к власти.
По их словам, Трамп считает, что израильский парламент должен объявить Нетаньяху «импичмент». Кроме того, он спросил нескольких давних советников, стоит ли ему публично призвать Нетаньяху уйти с поста премьер-министра, однако они рекомендовали ему не делать этого.
Как пишет издание, своими заявлениями «Трамп мстит Нетаньяху, который не поддержал его после выборов президента в 2020 году».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.
Под огонь, по данным вещающего из Катара канала Al Jazeera, попал район Эш-Шуджаия, передает ТАСС.
Сообщений о пострадавших нет. Других подробностей не приводится.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что боевики палестинского движения ХАМАС укрылись в городе Газа в тоннелях под жилыми домами мирных жителей.