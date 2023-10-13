Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Израиль предупредили о последствиях ударов по аэропортам Сирии

МИД: Атака Израиля на аэропорты Дамаска и Алеппо может привести к серьезной эскалации

Tекст: Вера Басилая

В МИД отметили, что удары Израиля по аэропортам Дамаска и Алеппо представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями израильских ВВС оказались гражданские объекты. Кроме того, жизни ни в чем не повинных людей были подвергнуты опасности, под угрозой оказалась и безопасность международного авиасообщения, следует из сообщения на сайте МИД России.

В дипведомстве подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.

Ранее газета Al Watan сообщала, что Израиль ударил по аэропортам Дамаска и Алеппо. Позже стало известно, что взлетно-посадочные полосы воздушных гаваней оказались серьезно повреждены, они практически выведены из строя.