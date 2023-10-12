Россия и Палестина призвали стороны конфликта в секторе Газа прекратить огонь

МИД: Замглавы МИД России обсудил с министром по гражданским делам Палестины ситуацию в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

Богданов и Шейх отметили неприемлемость неизбирательных бомбардировок, ведущих к многочисленным жертвам среди гражданского населения, и заявили о необходимости прекратить огонь, и открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа. Также в разговоре было подчеркнуто, что нельзя допустить исхода населения из сектора Газа, следует из сообщения на сайте МИД России.

Кроме того, стороны отметили, что мир в регионе невозможно обеспечить «без политического решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за немедленное завершение конфликта между Израилем и Палестиной и надеется, что после этого все всерьез отнесутся к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.