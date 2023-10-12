Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.0 комментариев
Лавров призвал к созданию Палестинского государства
Лавров призвал серьезно отнестись к решениям СБ ООН о создании Палестинского государства
Россия выступает за немедленное завершение конфликта между Израилем и Палестиной и надеется, что после этого все всерьез отнесутся к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Стороны палестино-израильского конфликта, по словам Лаврова, должны соблюдать гуманитарное право, не прибегать к террористическим акциям и избегать неизбирательного применения силы, жертвами которого могут стать гражданские лица с обеих сторон, передает РИА «Новости».
Лавров сообщил также, что конфликт между Израилем и Палестиной обсуждался главами внешнеполитических ведомств стран СНГ. Все участники Содружества, по его словам, придерживаются единого мнения и считают необходимым прекратить боестолкновения.
Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.