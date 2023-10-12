Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
Москва пообещала не оставить без ответа изъятие недвижимости россиян в Финляндии
Захарова: Москва не оставит без ответа разработку Финляндией механизма изъятия недвижимости россиян
Планы Финляндии разработать механизмы изъятия у россиян недвижимости рассматриваются Москвой как очередное намерение ущемить права граждан России, без должного ответа подобные действия не останутся, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в заявлении, опубликованном на сайте МИД России, напомнила, что сначала Финляндия ввела «тотальное ограничение поездок», затем запретила ввоз в страну легковых автомобилей с российскими номерами, угрожая при этом изъять машины, которые на тот момент уже находились в Финляндии.
Такие действия «так называемого цивилизованного финского государства», пообещала Захарова, не останутся без ответа. Финляндия только на словах придерживается ценностей свободы, демократии и незыблемости частной собственности, указала она.
Ранее стало известно, что финское правительство до конца срока своих полномочий, которые продлятся до 2027 года, планирует облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.