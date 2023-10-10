Стало известно о намерении Финляндии облегчить конфискацию жилья россиян

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее словам, кабмин стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах, передает РИА «Новости».

В июле Финляндия ужесточила ограничения на въезд для владельцев недвижимости с российским гражданством. Проведение банковских платежей из России в финские банки также затруднено, из-за этого владельцы не могут оплатить налоги и счета.

При этом, сообщает YLE, российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах часто пренебрегают своими юридическими обязательствами. Финские правоохранительные органы уточняют, что случаи взыскания с российских владельцев недвижимости происходят чаще.

Кроме того, возникли проблемы с информированием российских владельцев о задолженности ввиду отсутствия почтового сообщения.

Правительство Финляндии собирается до 2027 года реформировать законодательство и перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в Испании и местное контактное лицо.

Ранее сообщалось, что Финляндия столкнулась с болезненными последствиями санкций против РФ.