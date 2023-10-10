Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.16 комментариев
Стало известно о намерении Финляндии облегчить конфискацию жилья россиян
Финское правительство до конца срока своих полномочий, которые продлятся до 2027 года, планирует облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости, сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на главу Минюста Финляндии Леену Мери.
По ее словам, кабмин стремится облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости и акций в жилищных кооперативах, передает РИА «Новости».
В июле Финляндия ужесточила ограничения на въезд для владельцев недвижимости с российским гражданством. Проведение банковских платежей из России в финские банки также затруднено, из-за этого владельцы не могут оплатить налоги и счета.
При этом, сообщает YLE, российские владельцы недвижимости и долей в жилищных кооперативах часто пренебрегают своими юридическими обязательствами. Финские правоохранительные органы уточняют, что случаи взыскания с российских владельцев недвижимости происходят чаще.
Кроме того, возникли проблемы с информированием российских владельцев о задолженности ввиду отсутствия почтового сообщения.
Правительство Финляндии собирается до 2027 года реформировать законодательство и перенять опыт Испании, где иностранный владелец недвижимости обязан иметь банковский счет в Испании и местное контактное лицо.
Ранее сообщалось, что Финляндия столкнулась с болезненными последствиями санкций против РФ.