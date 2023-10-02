Финляндия столкнулась с «болезненными» последствиями санкций против России

Yle: Финляндия столкнулась с «болезненными» последствиями санкций из-за прекращения поставок российского кирпича

Tекст: Антон Никитин

В статье говорится, что финские каменщики описывают российский огнеупорный кирпич, который широко использовался в Финляндии для кладки внутренней части каминов до начала конфликта на Украине, как крепкий и дешевый. При этом в материале отмечается, что после введения санкций импорт этого товара в Финляндию прекратился, а местные производители столкнулись с проблемами, передает РИА «Новости».

Каменщик из города Пиексямяки Саму Тойванен признался, что пытался найти аналог в Южной и Центральной Европе, однако не был удовлетворен качеством. По его словам, в новых импортных кирпичах много микротрещин.

Как отмечает издание, прекращение поставок российского кирпича совпало с резким ростом спроса на отопительные камины в Финляндии и Центральной Европе, в результате ситуация стала «довольно болезненной», в том числе для финского завода Seppalan Tiili, где изготавливаются камины. Как утверждается в статье, в итоге предприятие было вынуждено разработать собственный аналог российской продукции.

В прошлую пятницу стало известно, что десятки землевладельцев в Финляндии подписали секретные соглашения, позволяющие оперативно начать строительство на границе с Россией фортификационных сооружений.