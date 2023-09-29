Финские военные заключили соглашения с владельцами земли у границы с Россией

Helsingin Sanomat: Финские военные заключают соглашения с владельцами земли у границы с Россией

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что военные заключат договора с владельцами участков на границе с Россией. По финским законам, земля рядом с границей может принадлежать как физическим, так и юридическим лицам, включая промышленные предприятия, передает РИА «Новости».

При подписании соглашения владелец земли получает единовременную выплату в 750 евро, согласно договору аренды военные могут построить на участке оборонительные сооружения, а позднее заключать отдельные соглашения на аренду этих объектов. Документ действует 20 лет.

Отмечается, что силы обороны могут проинформировать владельца участка земли за сутки, что на его участке будет срочно возведен объект. Владельцу земли платят 4800 евро за гектар, а причиненный ущерб возместят отдельно.

Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. Экс-депутат финского парламента Туртиайнен выразил сомнение, что страна долго пробудет в составе альянса.

Политолог Блохин рассказал газете ВЗГЛЯД, о негативных последствиях членства в НАТО для Финляндии.