Устроившие теракт в Анкаре прибыли из Сирии на параплане

Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26

Tекст: Татьяна Косолапова

Министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске рассказал, что в стране найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26. При этом он уточнил, что предстоит «определиться со сроками», когда это решение будет возможно воплотить в жизнь. Однако о том, какой конкретно новый самолет имеется в виду, Шойгу не упомянул.



«Пока у меня одна версия решения – это самолет, который разрабатывается – Ил-112В. В принципе, самолет уже разработан, и опытные образцы построены. Как известно, во время испытаний этого самолета произошла катастрофа из-за возгорания двигателя, поэтому испытания были остановлены. По моей информации, двигатели уже доработаны и поставляются опять для возобновления испытаний. Поэтому могу предположить, что речь идет именно об этом самолете», – говорит Гусаров.

По его словам, данная модель самолета интересная и перспективная, с хорошими характеристиками, поэтому она вполне может заменить Ан-72 и Ан-26. Гусаров напоминает, что перед самолетами любого класса ставят определенные требования – тактико-технические характеристики. В случаях, когда конструкторы их превышают, улучшая летательный аппарат по каким-либо параметрам, это чаще оборачивается созданием дополнительных проблем. Например, увеличивают дальность полета, что при полетах внутри страны не нужно, либо улучшают грузоподъемность, из-за чего увеличивается вес самолета, и ему сложнее садиться на небольшие аэродромы.

«Самолеты типа Ан-26 или Ил-112В – это самолеты, как говорится, ближнего боя, для доставки снабжения или номенклатуры боевой или подразделений. Условно говоря, с ближнего тыла на передовую, например, или обратно. Такой самолет должен летать на относительно небольшие расстояния, быть легким, уметь садиться на региональные аэродромы, а иногда даже на грунт», – делится эксперт.

По сравнению с Ан-26, продолжает собеседник, самолет Ил-112В имеет более широкий фюзеляж. Ил-112В способен вместить в себя автомобиль, его общая грузоподъемность 5 тонн. Более того, в нем есть встроенная рампа (специальный трап), что делает погрузку более удобной и быстрой.

«Ан-26 и Ан-72 в этом классе прекрасно выполняли свои задачи. А теперь нужен такой же, но современный, более технологичный, возможно даже более экономичный, с большими возможностями, несколько расширенными. Ил-112В – отличная замена», – заключил Гусаров.