Стали известны подробности взрыва у здания МВД в Анкаре

Террорист подорвал себя у въезда в здание МВД в Анкаре

Tекст: Валентина Григоренко

По его словам, около 09.30 (совпадает с московским) два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство, при этом один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован, двое полицейских получили легкие ранения, передает ТАСС.

Как указал A Haber, специалисты изучают место инцидента в поисках подозрительных предметов, в которых могут находиться бомбы.

На текущем этапе взрывотехники будут подрывать любой подозрительный объект в районе инцидента. Кроме того, они изучают машину, на которой к зданию МВД прибыли террористы. Это белый коммерческий автомобиль. У него выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки.

Полиция глушит все радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы, если она находится в машине. Часть вещей из автомобиля уже уничтожена контролируемыми взрывами.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в центре Анкары.