Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.6 комментариев
Стали известны подробности взрыва у здания МВД в Анкаре
Террорист подорвал себя у въезда в здание МВД в Анкаре
Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре, один из нападавших подорвал себя, заявил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, около 09.30 (совпадает с московским) два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство, при этом один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован, двое полицейских получили легкие ранения, передает ТАСС.
Как указал A Haber, специалисты изучают место инцидента в поисках подозрительных предметов, в которых могут находиться бомбы.
На текущем этапе взрывотехники будут подрывать любой подозрительный объект в районе инцидента. Кроме того, они изучают машину, на которой к зданию МВД прибыли террористы. Это белый коммерческий автомобиль. У него выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки.
Полиция глушит все радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы, если она находится в машине. Часть вещей из автомобиля уже уничтожена контролируемыми взрывами.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в центре Анкары.