В ЕС усомнились в нейтралитете Китая по конфликту на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Боррель начал свой визит в Китай, в ходе которого он проведет встречи с китайскими политиками и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-КНР, передает РИА «Новости».

По словам Борреля, ЕС «не полностью убежден» в том, что Пекин является нейтральной стороной в вопросе украинского кризиса. Киев также обеспокоен позицией КНР.

Боррель пояснил, что Европу «не полностью убедили аргументы Китая о том, что КНР занимает нейтральную позицию в этом конфликте».

Дипломат считает, что КНР может сделать больше, в том числе участвуя в «формуле мира», предложенной Киевом. Также многое предстоит сделать, чтобы Киев убедился в том, что Китай не находится на стороне России.

Ранее в МИД России сообщали, что Москва и Пекин поддерживают контакты по украинскому урегулированию.