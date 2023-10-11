Эксперт сказал, как работает система предотвращения столкновений поездов в метро

Tекст: Татьяна Косолапова

«Существует автоматика, которая предотвращает столкновения составов – это система Автоматического Локомотивной Сигнализации и Автоматического Регулирования Скорости (АЛС-АРС). Она применяется и в метрополитенах, и на железнодорожном транспорте и позволяет в случае возникновения преграды или занятости пути на принимающей станции ограничивать движение поезда, его скорость, либо в принципе останавливать поезд для того, чтобы подобных аварий не случалось», – говорит Зюзин.



Не исключено, что в данном случае произошла поломка в системе управления, которая допустила опасное сближение двух составов, подчеркивает специалист. Другого объяснения того, почему не сработала действующая в московском метро система АЛС-АРС, пока нет.

«На мой взгляд, тут все-таки технический сбой, который произошел по вине техники-автоматики. Потому что такая система как АЛС-АРС в ее функционирующем виде не зависит от машиниста и должна срабатывать независимо от того, что за мотивы движут машинистом. Нужно понимать, что при движении поезда машинист может потерять сознание или еще что-то произойдет. В этом случае система все равно должна обеспечивать гарантированное торможение составов и недопущение столкновения», – объясняет специалист.

По его словам, такие аварии в России – редкое явление. При этом за рубежом, в том числе в Азии и США, были случаи ЧП. Так, например, в Чикаго в 2014 году на станции «Международный аэропорт О'Хара», поезд сошел с рельсов, вылетел на платформу станции и въехал в поручни эскалатора. Отмечается, что при приближении поезда к платформе сработала автоматическая аварийная тормозная система, однако по какой-то причине она не смогла остановить состав.

Утром на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. Мэр Столицы Сергей Собянин уточнил, что произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на стоящий на станции состав. Позже руководитель Московского метро Виктор Козловский рассказал, что причина аварии стало неверное решение машиниста, отключившего вручную автоматическую систему регулирования скорости (АРС).

В результате аварии пострадали машинист, которого зажало между двумя составами, ему диагностировали перелом ноги, а также еще четыре человека, у них «небольшие повреждения». Все пострадавшие госпитализированы в больницы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.