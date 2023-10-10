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    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Католическая церковь знает божественную тайну России

    Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.

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    В метро в Москве столкнулись два поезда

    На станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. Один из составов во время технического перегона в депо наехал на поезд, стоящий на станции. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе машинист (фото: mchs_official/Telegram)

    Чтобы поскорее извлечь пострадавших, спасатели воспользовались специнструментом. В результате столкновения двух поездов самые серьезные повреждения получил машинист. Кроме ушибов у мужчины диагностировали переломы и порезы от стекол. Остальные четверо пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии (фото: mchs_official/Telegram)

    Сразу после ЧП к «Печатникам» приехали несколько машин скорой помощи, пожарные и сотрудники МЧС. Медики развернули на месте оперативный штаб для быстрой ликвидации последствий произошедшего (фото: mchs_official/Telegram)

    После столкновения двух поездов на Люблинско-Дмитровской линии поезда не ходили несколько часов между станциями «Люблино» и «Дубровка» (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)

    Предварительная причина произошедшего – отказ тормозов (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)

    Сотрудники МЧС немедленно приступили к аварийно-спасательным работам на станции метро «Печатники». При помощи болгарок и пил специалисты разрезали поврежденные вагоны, чтобы высвободить пассажиров (фото: mchs_official/Telegram)

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    Чем опасен обвал облигаций США для остального мира

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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    Россия создает новый котел для ВСУ в Донбассе

    Российская армия успешно развивает наступление в районе Авдеевки. Задействована штурмовая авиация, ствольная и реактивная артиллерия. Наблюдатели сообщают о мощнейшей за всю СВО артиллерийской подготовке, которая сорвала ротацию ВСУ. О чем говорит активизация ВС РФ на данном участке фронта и к каким последствиям она может привести? Подробности

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    Европейскую экономику спасают остатки российского топлива

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

    • Война с Израилем. Чего ждать?

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    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

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