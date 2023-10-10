Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
В метро в Москве столкнулись два поезда
На станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. Один из составов во время технического перегона в депо наехал на поезд, стоящий на станции. В результате инцидента пострадали пять человек, в том числе машинист (фото: mchs_official/Telegram)
Чтобы поскорее извлечь пострадавших, спасатели воспользовались специнструментом. В результате столкновения двух поездов самые серьезные повреждения получил машинист. Кроме ушибов у мужчины диагностировали переломы и порезы от стекол. Остальные четверо пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии (фото: mchs_official/Telegram)
Сразу после ЧП к «Печатникам» приехали несколько машин скорой помощи, пожарные и сотрудники МЧС. Медики развернули на месте оперативный штаб для быстрой ликвидации последствий произошедшего (фото: mchs_official/Telegram)
После столкновения двух поездов на Люблинско-Дмитровской линии поезда не ходили несколько часов между станциями «Люблино» и «Дубровка» (фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»)
Предварительная причина произошедшего – отказ тормозов (фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости)
Сотрудники МЧС немедленно приступили к аварийно-спасательным работам на станции метро «Печатники». При помощи болгарок и пил специалисты разрезали поврежденные вагоны, чтобы высвободить пассажиров (фото: mchs_official/Telegram)