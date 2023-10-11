Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Собянин сообщил о пяти пострадавших при столкновении поездов метро в Москве
Число пострадавших при столкновении поездов в столичном метрополитене увеличилось до пяти, сообщил мэр города Сергей Собянин.
У машиниста диагностировали травму средней степени тяжести, не угрожающую жизни, у остальных пострадавших небольшие повреждения, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил глава города в своем Telegram-канале.
Все пятеро пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, их жизни и здоровью ничего не угрожает, заключил мэр.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших при столкновении поездов в Московском метрополитене. Источник указывал, что причиной аварии могла быть техническая неисправность.