Озвучена возможная причина столкновения поездов в метро Москвы

Источник: Причиной столкновения поездов в метро Москвы могла стать техническая неисправность

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, столкновение поездов, по предварительным данным, могло произойти из-за неисправности состава. В числе версий также рассматривается ошибка машиниста. Точная причина будет установлена в результате проверки.

Как сообщает городской департамент транспорта, компенсационные автобусы маршрута «КМ» запустили на юго-востоке Москвы в районе инцидента на станции метро «Печатники».

Как отметили в департаменте, «Мосгортранс» выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута «КМ» от станции метро «Дубровка» до «Люблино» с остановками у станций «Кожуховская», «Печатники», «Волжская». Там призвали пассажиров пользоваться станциями Большой кольцевой и Замоскворецкой линий, станциями МЦК и вторым маршрутом Московских центральных диаметров.

Ранее в среду на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда, в результате пострадал машинист, которого зажало между двумя составами.