Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.0 комментариев
В метро Москвы столкнулись два поезда
Машиниста зажало между двумя столкнувшимися поездами в метро Москвы
На станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда, в результате пострадал машинист, которого зажало между двумя составами, сообщили в оперативных службах.
Пострадавших среди пассажиров, по предварительным данным, нет, сообщил источник ТАСС.
В настоящее время спасатели проводят деблокацию машиниста. Также медики проверяют состояние одной женщины. На станции наблюдается задымление.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в 10.30 мск на станции «Печатники» произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Градоначальник подтвердил сообщение о пострадавшем машинисте.
В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов в ближайшие часы планируется восстановить. Собянин заверил, что всем окажут необходимую помощь и поддержку.
На Люблинско-Дмитровской линии после ЧП нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.