В метро Москвы столкнулись два поезда

Машиниста зажало между двумя столкнувшимися поездами в метро Москвы

Tекст: Ольга Никитина

Пострадавших среди пассажиров, по предварительным данным, нет, сообщил источник ТАСС.

В настоящее время спасатели проводят деблокацию машиниста. Также медики проверяют состояние одной женщины. На станции наблюдается задымление.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в 10.30 мск на станции «Печатники» произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Градоначальник подтвердил сообщение о пострадавшем машинисте.

В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов в ближайшие часы планируется восстановить. Собянин заверил, что всем окажут необходимую помощь и поддержку.

На Люблинско-Дмитровской линии после ЧП нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.