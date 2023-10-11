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Возросло число пострадавших при столкновении поездов метро в Москве
В столкновении двух поездов метро в Москве пострадали четыре человека
Число пострадавших в результате столкновения поездов в московском метрополитене увеличилось до четырех человек, сообщил источник в оперативных службах.
В результате аварии пострадали машинист, девушка-пассажир и еще два человека, сказал собеседник ТАСС.
Машинист сейчас деблокирован, у него диагностированы ушибы, переломы и порезы от стекол. У девушки может быть сотрясение мозга. В МЧС подтвердили, что машиниста удалось деблокировать.
Напомним, столкновение двух поездов метро Москвы произошло на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. Там столкнулись состав без пассажиров, двигавшийся в сторону депо, и стоявший на станции состав.
Источник указывал, что причиной аварии могла быть техническая неисправность.