Глава метро Москвы назвал причину столкновения поездов

Глава метро Москвы Козловский: Ошибка машиниста стала причиной столкновения поездов

Tекст: Алексей Дегтярев

Машинист поезда без пассажиров подтвердил, что совершил эту ошибку, сообщил Козловский. Его слова приводит Telegram-канал московского департамента транспорта.

У машиниста более 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на эту работу в 2022 году он являлся главным ревизором.

Ему оказывается медицинская помощь, у мужчины диагностировали перелом ноги. По данным дептранса, всего четыре человека обратились к медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ведутся восстановительные работы, движение восстановят в ближайшие несколько часов.

Между тем жительница столицы сняла столкновение поездов на видео, она передала запись «Газете.Ru».

По ее словам, столкновение произошло, когда поезд начал выезжать со станции «Печатники», на этот момент девушка находилась в вагоне. Те, кто не держался за поручни, упали и ушиблись, собеседница также ушиблась, хотя и держалась за поручни.

После аварии все выбежали из вагона и побежали в сторону выхода.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что всего при столкновении поездов в метро на станции «Печатники» пострадало пять человек.