Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.6 комментариев
Акции производителей оружия из США выросли на фоне напряженности в мире
В США акции производителей оружия растут по отношению к закрытию прошлой недели, свидетельствуют данные торгов на американском рынке.
Так, акции Lockheed Martin в ходе торгов 10 октября росли по отношению к закрытию 6 октября на 10,45% – до 442,62 долларов за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.3410 октября, сообщает ТАСС.
Акции компании Northrop Grumman 10 октября росли по отношению к закрытию 6 октября в максимуме на 12,22% – до 474,98 долларов. Акции General Dynamics в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 9 октября прибавляли по отношению к закрытию 6 октября 9,19%, поднимаясь до 240,15 долларов за акцию.
Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Кроме того, США выделят Украине новый пакет помощи на сумму 200 млн долларов, в него войдут артиллерийские боеприпасы.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему США придется выбирать между Израилем и Украиной.