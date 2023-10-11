Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Финляндия решила отправить Украине военную помощь на 95 млн евро
МО: Финляндия отправит Украине военную помощь на 95 млн евро
Финляндия отправит Киеву военную помощь на 95 млн евро, сообщается на сайте финского минобороны.
Как говорится в сообщении, Финляндия предоставит Украине больше военной помощи. По предложению правительства президент республики принял решение по вопросу 11 октября, и это 19-я по счету партия военной помощи из Финляндии, передает ТАСС.
В заявлении говорится, что сумма нового пакета военной помощи Киеву составляет 95 млн евро.
Ранее директор по оборонной политике при министерстве обороны Финляндии Янне Куусела назвал поддержку Украины и членство в НАТО затратными для республики.