В Финляндии назвали слишком затратными поддержку Украины и членство в НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Куусела заявил, что «вступление в НАТО – это дорого, поддержка Украины – это дорого», и в ближайшее время «конца этому не предвидится», пишет NYT, передает ТАСС. Газета отмечает, что приведение вооруженных сил в соответствие с требованиями НАТО потребует от правительства и военного руководства Финляндии сложных и затратных решений.

По словам финских чиновников, в настоящее время республика считает себя способной к самообороне. Власти не будут просить размещения военного контингента НАТО на ее территории, однако, как заявил сотрудник финского института международных отношений Матти Песу, «это не однозначное «нет».

Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. Экс-депутат финского парламента Туртиайнен выразил сомнение, что страна долго пробудет в составе альянса.