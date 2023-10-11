Палестина призвала МУС вмешаться после использования Израилем белого фосфора

Палестина потребовала вмешательства МУС после использования Израилем белого фосфора в секторе Газа

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Армия обороны Израиля использует запрещенное оружие на международном уровне для того, чтобы атаковать мирных жителей в секторе Газа, передает ТАСС.

В частности, Шалалда подчеркнул, что вмешательство МУС необходимо в связи с применением Израилем белого фосфора и другого запрещенного оружия.

Ранее в ООН сообщили, что более 263,9 тыс. человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

Число погибших палестинцев и израильтян с начала эскалации превысило 1300 человек.