Нарышкин заявил о сокращении контактов спецслужб Росии и Запада

Нарышкин заявил о сокращении контактов спецслужб РФ и Запада по борьбе с терроризмом

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что контакты сохраняются, но масштаб взаимодействия существенно сократился», передает ТАСС.

По словам Нарышкина, в прошлые годы взаимодействие с западными спецслужбами «в направлении борьбы с международным терроризмом было заметным».

Он пояснил, что сокращение числа таких контактов связано с тем, что что западный блок и в большей степени страны, входящие в НАТО, «по сути ведут агрессию против России».

При этом Нарышкин подчеркнул, что большинство стран осознает опасность попадания под диктат Запада.

Чем больше будет стремление к многополярности мира, тем более агрессивными и опасными будут попытки Запада помешать этому.

Нарышкин предупредил, что те страны, которые изберут путь подчинения себя этому западному диктату рано или поздно окажутся в ситуации глубокого внутреннего кризиса или гражданской войны. Он отметил, что такая судьба постигла Украину.

Однако, большинство государств понимает опасность попадания под влияние Запада. В связи с этим страны сами объединяются, в том числе и на постсоветском пространстве, чтобы самостоятельно решать собственные проблемы и вопросы.

Ранее Нарышкин заявил, что СВО на Украине стала ответом России на агрессию НАТО.