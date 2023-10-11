Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.2 комментария
Нарышкин заявил о сокращении контактов спецслужб Росии и Запада
Нарышкин заявил о сокращении контактов спецслужб РФ и Запада по борьбе с терроризмом
Спецслужбы России и Запада стали значительно реже контактировать по вопросам борьбы с терроризмом, однако диалог все же сохраняется, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств – участников СНГ.
Он пояснил, что контакты сохраняются, но масштаб взаимодействия существенно сократился», передает ТАСС.
По словам Нарышкина, в прошлые годы взаимодействие с западными спецслужбами «в направлении борьбы с международным терроризмом было заметным».
Он пояснил, что сокращение числа таких контактов связано с тем, что что западный блок и в большей степени страны, входящие в НАТО, «по сути ведут агрессию против России».
При этом Нарышкин подчеркнул, что большинство стран осознает опасность попадания под диктат Запада.
Чем больше будет стремление к многополярности мира, тем более агрессивными и опасными будут попытки Запада помешать этому.
Нарышкин предупредил, что те страны, которые изберут путь подчинения себя этому западному диктату рано или поздно окажутся в ситуации глубокого внутреннего кризиса или гражданской войны. Он отметил, что такая судьба постигла Украину.
Однако, большинство государств понимает опасность попадания под влияние Запада. В связи с этим страны сами объединяются, в том числе и на постсоветском пространстве, чтобы самостоятельно решать собственные проблемы и вопросы.
Ранее Нарышкин заявил, что СВО на Украине стала ответом России на агрессию НАТО.