Директор СВР Нарышкин заявил, что спецоперация стала ответом на агрессию НАТО против России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, своевременное начало спецоперации позволило предотвратить превращение Донбасса и Крыма в звенья цепи «военных преступлений НАТО», передает ТАСС.

«Ни в одном государстве мира, куда бы ни вторглись силы НАТО, так и не восстановились ни элементарный порядок, ни довоенный уровень жизни местного населения», – подчеркнул Нарышкин.

Также директор СВР заметил, что аппетит НАТО только растет, чувствуя свою безнаказанность.

«В таких случаях, как свидетельствует история, помочь может лишь своевременно проявленная твердость», – отметил Нарышкин.

Касательно темы агрессии НАТО против Югославии, он отметил, что альянс не вынес никаких нравственных уроков из содеянного.

«Позднее мир еще не раз пришел в ужас от военных преступлений натовских солдат и их местных наемников в Афганистане и в Ираке, в Сирии и в Ливии, а теперь и на территории бывшей УССР», – заключил он.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после окончания спецоперации на Украине Россия установит в Киеве дружественную Москве власть.