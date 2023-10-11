Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
Авиакомпания American Airlines приостановила полеты в Тель-Авив
Крупнейшая американская авиакомпания American Airlines приостановила полеты в международный аэропорт Бен-Гурион столицы Израиля Тель-Авива до 4 декабря.
В заявлении авиакомпании указано, что полеты приостановлены из-за сложившейся обстановки в Израиле. В American Airlines заверили, что они продолжают тесно сотрудничать с партнерскими авиакомпаниями, чтобы помочь желающим покинуть Тель-Авив, передает ТАСС.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что российские граждане технически имеют возможность покинуть Израиль.