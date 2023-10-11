Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.7 комментариев
Илон Маск ответил на угрозы ЕК из-за «дезинформации» о войне в Израиле
Американский предприниматель Илон Маск ответил еврокомиссару Тьерри Бретону на его обвинения о якобы «незаконном контенте и дезинформации» в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) о конфликте в Израиле, призвав перечислить нарушения.
Предприниматель со своего официального аккаунта в X в комментариях к письму еврокомиссара заверил, что политика соцсети открыта и прозрачна, что поддерживает ЕС, передает РИА «Новости».
Маск попросил также перечислить нарушения, о которых говорит Бретон, чтобы «публика могла увидеть их».
Ранее агентство AFP сообщило, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отправил письмо Илону Маску с предупреждением о возможных санкциях из-за якобы распространения дезинформации в соцсети X(бывший Twitter) о палестино-израильском конфликте.